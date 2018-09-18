İznik Gölü Çakırca köyü sahilinden çekilmeye başladı. Vatandaşlar daha önce kıyıya yanaşan balıkçı teknelerinin artık yanaşamadığı ifade ederken, gölün içeriye doğru yaklaşık 2.5 metre çekildiği belirtiliyor.

İHA'nın haberine göre, çevre sakinleri gölün çekilmesini şaşkınlıkla takip ediyor. Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Bu yıl yaklaşık 2.5 metre civarında bir çekilme oldu. Bazı yıllarda böyle oluyor. Göl çekiliyor. Bu fabrikaların durumuyla da alakalı. Bu sene kurak gitti. Buharlaşma da var. Ayrıca gölden su da çekiliyor. Daha önce buralara kayıklar geliyordu. Zeminden baktığımız zaman 1.5 metre, derinlik olarak da 1.5 metre çekilme var. Artık kayıklar yanaşamıyor" dedi.

Öte yandan gölün çekilmesi havadan görüntülendi.

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