Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk ailesiyle Ibiza tatilinde yorgunluk attı - magazin haberleri

        Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk ailesiyle Ibiza tatilinde yorgunluk attı

        Premier League takımlarından Liverpool'da forma giyen Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk, eşi ve dört çocuğuyla Ibiza tatiline çıktı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın yorgunluğunu attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Premier League takımlarından Liverpool'da forma giyen Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk, 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle tatile çıktı.

        2

        Liverpool ve Hollanda milli takımının kaptanı olan 33 yaşındaki Dijk, Ibiza'da lüks yatta ailesiyle dinlenip eğlenirken görüntülendi.

        3

        Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Dijk, eşi Rike Nooitgedagt ve dört çocuğu Nila, Jadi, Noa ve Mase ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        4

        Hollanda takımının geçen hafta İngiltere tarafından Avrupa yarı finalinde elenmesine rağmen Dijk, tatilde moralli görünüyordu.

        5

        Çocukluk aşkı Rike Nooitgedagt, fit görünümüyle dikkat çekti.

        6

        Nooitgedagt, yattan suya atlayarak serinlerken güneş gözlüklerini çıkarmadı.

        7

        Virgil ve Rike çifti, Hollanda'nın Breda şehrinde birlikte büyüdüler ve genç yaşta ilişki yaşamaya başladılar.

        8

        Virgil van Dijk, futbol kariyerini Avrupa'nın farklı şehirlerinde sürdürürken eşine sadık kaldı.

        9

        Daha önce moda sektöründe satış müdürü olarak çalışan Rike Nooitgedagt, eşi Celtic ile sözleşme imzaladığında onunla İskoçya'ya gitmek için işinden ayrıldı.

        10

        Virgil ve Rike çifti, spot ışıklarından kaçınmayı ve aile hayatlarını özel tutmayı tercih etti.

        11

        Çift, 2014 yılında ilk çocukları olan kızları Nila'nın doğumundan iki yıl sonra da kızları Jada'yı kucağına aldı.

        12

        Çift, 2017'de evlendi ve iki çocuğu daha oldu.

        #Virgil Van Dijk
        #hollanda
        #futbolcu
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da