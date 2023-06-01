Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlattı ve halen sürüyor.

2015'te çıkardıkları İlk albümleri ‘Hollywood Vampires’ ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, "Hollywood Vampires Live Tour"un İstanbul ayağında sevenleriyle buluşacak. Albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isimin yer aldığı grubun ‘Heroes’, ‘Who’s Laughing Now’, ‘Whole Lotta Love’, ‘’My Dead Drunk Friends’’ gibi en sevilen hitlerini seslendireceği gece, Ogün Sanlısoy’un performansıyla başlayacak.