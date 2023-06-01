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Hollywood Vampires'den depremzedelere destek

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires'in İstanbul'daki konserinin geliri depremzedelere bağışlanacak

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  • Hollywood Vampires'den depremzedelere destek

    Bir yandan Manchester City ile Inter Milan arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı diğer yandan kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires'in konseri...
    10 Haziran İstanbul için tam bir şenlik günü olacak. 
  • Hollywood Vampires'den depremzedelere destek

    Neo Events ve Stellar organizasyonuyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak olan Hollywood Vampires, konserin gelirini depremzedelere bağışlayacak.

    Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry gönderdikleri mesajda, "10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul’da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC (Disasters Emergecy Commitee ) deprem yardım fonuna bağışladık" dedi. 
  • Hollywood Vampires'den depremzedelere destek

    Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük bir bağış kampanyası başlattı ve halen sürüyor.

    2015'te çıkardıkları İlk albümleri ‘Hollywood Vampires’ ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, "Hollywood Vampires Live Tour"un İstanbul ayağında sevenleriyle buluşacak. Albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isimin yer aldığı grubun ‘Heroes’, ‘Who’s Laughing Now’, ‘Whole Lotta Love’, ‘’My Dead Drunk Friends’’ gibi en sevilen hitlerini seslendireceği gece, Ogün Sanlısoy’un performansıyla  başlayacak.

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