Hollywood yıldızı Jason Statham mavi turda
Ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley ve çocuklarıyla çıktığı mavi turdan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı
İngiliz oyuncu Jason Statham, sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley ve iki çocuğuyla birlikte mavi tura çıktı.
Hollywood’un ünlü ismi, lüks bir teknede ailesiyle keyifli bir tatil geçirdi.
Ünlü oyuncu ve ailesi denizin, güneşin ve tatilin tadını doyasıya çıkardı.
Öte yandan Jason Statham, çeşitli deniz araçları üzerindeki hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi.
Oyuncu, sevgilisinin de yer aldığı tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram