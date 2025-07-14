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        Haberler Magazin Hollywood yıldızı Jason Statham, mavi turda - Magazin haberleri

        Hollywood yıldızı Jason Statham mavi turda

        Ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley ve çocuklarıyla çıktığı mavi turdan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 23:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:28
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        Hollywood yıldızı mavi turda
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        İngiliz oyuncu Jason Statham, sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley ve iki çocuğuyla birlikte mavi tura çıktı.

        Hollywood’un ünlü ismi, lüks bir teknede ailesiyle keyifli bir tatil geçirdi.

        Ünlü oyuncu ve ailesi denizin, güneşin ve tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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        Öte yandan Jason Statham, çeşitli deniz araçları üzerindeki hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi.

        Oyuncu, sevgilisinin de yer aldığı tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Jason Statham
        #Rosie Huntington-Whiteley
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