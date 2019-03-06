Jandarma ihbar aldı

Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus-Yenice Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan Günyurdu Mahallesi'nde yaşayan M.E. evinin depo kısmında yasadışı yollarla horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı bilgisi alındı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda dün gece 21.00 ile 24.00 saatleri arasında söz konusu adrese Jandarma ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Kumar oynandığı tespit edilen söz konusu adreste yapılan çalışmalar sonucu 6 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 1920 TL para cezası kesildi. 3 hayvan sahibine ise kanatlı hayvanları dövüştürmek suçundan kişi başına 3 bin 897 TL olmak üzere toplam, 15 bin 588 TL idari para cezası kesildi.

4 horozun Milli Parklar görevlileri tarafından muhafaza altına alındığı operasyonda 3 kişiye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.