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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıklandı. Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı binbaşı Sedat Kaya’nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

KAYA HAZIR BULUNDU, DELİBAŞ SEGBİS İLE KATILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat kararı bozulan ve hakkında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanık Sedat Kaya mahkeme huzurunda bulunurken, hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten suç duyurusunda bulunulan tutuklu ihraç üsteğmen Muhammet Delibaş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

HAKLARINDAKİ HÜKÜM BOZULAN SANIKLAR KATILMADI

Haklarında verilen hükümler bozulan eski 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve firari sanık eski 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171. Filo Hat Bakım subayı Resul Sayan ise duruşmaya katılmadı.

DELİBAŞ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini sordu. İddia makamı mütalaasını tekrarladı. Avukatların taleplerini dinleyen ve sanıkların son sözlerini soran mahkeme daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Muhammet Delibaş'ı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı.

HUDUTİ'NİN ESKİ EMİR SUBAYINA 7 YIL

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya ile sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş’ı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı verdi.

Eski 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171. Filo Hat Bakım subayı Resul Sayan’ın ise dosyası firari olması gerekçesiyle tefrik edildi.