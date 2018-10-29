2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl sağlıktan spora, güvenlikten adalete, temel hak ve özgürlüklerden eğitime kadar 444 tedbir hayata geçirilecek.

Kıvanç El'in Milliyet'teki haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 2019 yılına ait yıllık plan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 303 sayfalık planda, onlarca başlıkta temel hedef ve amaçlar ile yıl içinde uygulamaya konulacak 444 tedbir yer aldı. Programda ön plana çıkan genel başlıklar şöyle:

GÜVENLİK: Güvenlik hizmetleri alanındaki personel nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilecek, profesyonelleşme artırılacak. Personelin fiziki ve teknolojik donamını geliştirilecek.

ADALET: Mağdur haklarını korumaya yönelik hazırlanan mevzuat çalışmaları tamamlanacak. İdari yargıda, yargılamanın hızlandırılması amacıyla mevzuat çalışmaları yapılacak. Noterliklerin görev alanı çekişmesiz yargı işlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Yargının finans ve enerji gibi sektörlere ilişkin alanlarda ihtisaslaşması sağlanacak. Zorunlu arabuluculuk ve sulh gibi alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışma yapılacak.

SOKAK OYUNLARINA DESTEK

KÜLTÜR: Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim ve üniversitelere devredilecek. Özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. Sinema salonu olmayan kentlere yazlık sinema kurulacak ve sinema için gerekli makine-teçhizat temin edilecek. Sokak oyunları, kısa film, film, kültür-sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek. Okuma alışkanlığı geliştirmek için 300 Z-kütüphane kurulacak, 20 kütüphane rehabilite edilecek.

AİLE, KADIN, ÇOCUK: Aile ve Boşanma Danışmanlığı hizmetinden yararlanan kişi sayısı artırılacak. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmelerine yönelik projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren birimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin ve kadınların istihdama katılımının artırılması amacıyla özel programlar düzenlenecek. Erken yaşta ve zorla evliliğin önlenmesi için çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde görev yapan hizmet sağlayıcılara yönelik çalıştay, seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi ve azaltılması için ailelere ve çocuklara eğitimler verilecek. Koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılacak.

GENÇLİK: Gençlik merkezi olmayan ilçelere mobil gençlik merkezleri kurulacak. Gençlerin sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı konusunda mücadele mekanizmaları kurulacak. Uyuşturucu mücadele eğitimleri yaygınlaştırılacak.

NÜFUS: Etkin bir göç yönetimi oluşturulması amacıyla Milli Göç Politika Belgesi hazırlanacak. Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla nitelikli yabancı iş gücü artırılacak ve yabancı kaçak işçi sayısı azaltılacak.

E-DEVLET: Milli e-posta sistemi hayata geçirilecek. Kamu kurumlarının sosyal medyayı daha etkin kullanabilmesi için rehber hazırlanacak.

SPOR: İlk ve ortaöğretim kademelerinde verilen spor eğitimi iyileştirilecek. Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacaktır. Elit kategorisinde yer alma potansiyeli taşıyan sporcuları seçme, yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirilecek. Spor hekimi ihtiyacı tespit edilerek, yeterli sayıda uzman hekimin yetiştirilmesi sağlanacak.

TENEFFÜS SÜRESİ ARTIYOR

EĞİTİM: Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. İlkokul müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek, ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Okul, mahalle spor kulüpleri kurulacak, tasarım beceri atölyeleri açılacak, teneffüs süreleri artırılacak. Yabancı dil seviyeleri eğitimi okul türlerine göre uygulanacak. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitiminin 9’uncu sınıftan itibaren başlaması ve müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. İmam-Hatiplerin dil yeterliliklerinin gelişimi için adım atılacak. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam edecek. Şartları elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılacak. Üniversite kontenjanlarının planlamasının gözden geçirilecek. 2006-2008 arasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla çalışma yapılacak.

SAĞLIK: İlkokullarda okul yemeği programına başlanacak. Gıda ambalajlarındaki renkli ön yüz etiketleme uygulamasına geçilecek. Güvenlik hizmetlerinde, “kasa tipi” ambulans kullanımı sağlanacak. Kronik hastalıkların takibi aile hekimliği uygulamasına entegre edilecek. Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, antibiyotik bulunduran reçete yüzdesi yüksek olan iller öncelikli olmak üzere, halka ve sağlık çalışanlarına yönelik bilinçlendirme, eğitim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ