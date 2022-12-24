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Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonun çalışmaları için yapının söküm işi tamamlandı

Hulusi Kentmen Anı Evi’nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı - Magazin haberleri
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İHA

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen’in İzmit’te bulunan evinin rekonstrüksiyonu için bir süre önce çalışmalara başlamıştı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce kasım ayında ihaleye çıkan Hulusi Kentmen Anı Evi, sivil mimarlık örneği yapının rekonstrüksiyonu yapım işinin fiili yer teslimi geçtiğimiz hafta yapıldı.

Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları için mevcut yapının el ile söküm çalışmaları tamamlandı. Söküm işlemlerinin ardından, Hulusi Kentmen Anı Evi’nde 240 gün iş süresi içinde tamamlanması planlanan uygulama çalışmaları başladı.

Çalışmaların ardından Hulusi Kentmen’in çocukluğunu geçirdiği evi aslına uygun bir şekilde İzmit’e kazandırılacak.

Fotoğraflar: HT Magazin, İHA

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