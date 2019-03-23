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Çocukların aileleriyle birlikte spora yönlendirmeleri gerektiğine dikkati çeken Hülya Avşar, "Özellikle boşanmaların çok yoğun olduğu dönemde aile tenisini kurmak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar hep bir arada hafta sonları birlikte tenis oynasınlar. Aile içindeki bağları da sağlamlaştırmak adına çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Anne, baba ve çocuklar bir arada 1 saat tenis oynayıp, gülüp eğleniyorlar. Hafta sonların yapacak bir şey bulamıyorlar. Baba bir yere gidiyor, anne oturuyor. Başkanımız da buradayken bunu bir proje haline getirirsek çok faydalı olabilir. Tenis ile ilgili her yerde var olmaya hazırım. Spora ben 6 yaşında yüzmeyle başladım. Lisanslı bir yüzücüydüm oradan hep devam etti. Bu demektir ki önce sporcuyum sonrasında sanatçıyım. Spor benim için her zaman her yerde var olan bir şey. Sporun iş hayatıma bile büyük katkısı var. Sahada aldığınız kararlar, sakin olmak, ani hareketlerde bulunmamak gibi bunların hepsi gerçekten iş hayatında da çok faydalı oluyor. Benim sakinliğim çok şey kazandırıyor. Bütün ailelerin çocukları için yapabileceği en güzel şey konuşmaya başladıkları anda spora vermeleri. Hülya Cup'ın da 40'ıncısı yapacağız. Hangi ile denk gelecek tam bilmiyoruz Ankara'ya denk getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.