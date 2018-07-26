Hayatını memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçiren, köyde ve tarlada çektiği komik videolarla adından söz ettiren oyuncu Metin Yıldız 'Kiki challenge' akımına uydu.

İnsanların hareket halindeki arabanın direksiyonundan inip Rapçi Drake’in ‘In my feeling’ şarkısıyla dans ettiği videoları paylaşmalarıyla yayılan modaya farklı açıdan yaklaşan ünlü oyuncu Metin Yıldız, arkadaşının çektiği el arabasına bindi. Fonda çalan halay müziği ile arabadan inip dans eden Metin Yıldız, 'Alın size yeni akım, bizde böyle' açıklaması yaptı.





İşte Metin Yıldız'ın o dansı:

İLK 'KİKİ'Cİ HÜLYA AVŞAR

‘Kiki challenge’a Türkiye’den dahil olan ilk ünlü Hülya Avşar olmuştu. Habertürk'ün hareketli arabadan inip yolda dans etmenin trafik kurallarına göre 235 lira cezasının olduğu ve sürüsünün hastaneye kontrole götürülmesi gerektiği haberi yankı uyandırmıştı.

Avşar, sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşmıştı.

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