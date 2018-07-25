Sosyal medya fenomeni Shiggy’nin başlattığı ve onun adıyla da anılan bu trende göre insanlar, hareket halindeki arabadan inip dans ederken çekilen videolarını paylaşıyorlar. Şarkının içinde geçen ‘kiki’ sözcüğünden yola çıkılarak ‘Kiki challenge’ etiketiyle paylaşılan yüzlerce benzer video, dünyada bir akım haline gelmiş durumda.

Hülya'nın arabasını başka biri kullanıyor

Daha önce buzlu su dolu kovanın baştan aşağı dökülmesi şeklinde yapılan ‘Ice bucket challenge’ modasına da uyan Hülya Avşar, ‘Kiki challenge’ Türkiye’de ilk uygulayan ünlülerden oldu.

Tatilini geçirdiği Ayvalık’ta giden arabadan inerek dans eden ve daha sonra hızlanan arabanın peşinden koşan Avşar’ın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Ancak arabanın fren ışıklarının yanması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı ve arabayı başka birinin kullandığı ortaya çıktı. Avşar kızı videoyu bir arkadaşıyla çektiğini açıkladı.

İşte Hülya Avşar'ın Instagram hesabından paylaştığı o video:

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