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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, imajını yeniledi. Avşar, uzun zamandır kahverengi olan saçını sarıya boyattı. Avşar'ın bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi Avşar'a sarıyı çok yakıştırırken kimi ise beğenmediğini belirtti.