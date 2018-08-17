Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklardan hırsızlık yaptıkları ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evine hırsızlık amacıyla girdikleri ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Burhaniye'de gece saatlerinde girdikleri evin sahibi A.T.'nin uyanması ve polise ihbarda bulunmasıyla tespit edilen biri kadın 3 şüpheli, kaçtıkları araçla Susurluk ilçesinde yakalandı.



Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu araçta ve şüphelilere ait çantalarda yaptıkları aramalarda, 10 cep telefonu, 15 kol saati, birer yarım altın, altın bileklik ve altın zincir ile 2 bin 345 lira, 242 dolar ve 80 avro ele geçirildi.

Burhaniye'deki 16 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, bir süre önce Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkisinde, Hülya Avşar'ın evinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri de tespit edildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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