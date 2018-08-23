Hülya Avşar şov yaptı!

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Suyun içinde değişik yüzme stilleri deneyen Hülya Avşar'ın videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi