Hülya Darcan, kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 1974 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. Ancak Tanju Korel, 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayata veda etmişti.