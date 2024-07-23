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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit: İyi ki benim torunumsun

        Hülya Koçyiğit: İyi ki benim torunumsun

        Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:28
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        "İyi ki benim torunumsun"
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        Hülya Koçyiğit, 31 yaşına giren torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

        Hülya Koçyiğit, Aslışah Alkoçlar'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Canımın canı Aslışah'ım, seni çok çok çok seviyorum. İyi ki benim torunumsun. Seninle gurur duyuyorum. Hayalini kurduğun her şeyin sağlıkla, kolaylıkla gerçekleşmesini diliyorum. İyi ki doğdun evladım.

        Bu paylaşıma Aslışah Alkoçlar'ın yorumu ise şu şekilde oldu; "Güzeller güzeli anneannem, zarif asil anneannem. Seni çok seviyorum."

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #Hülya Koçyiğit
        #Aslışah Alkoçlar
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