Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yönetmen Metin Erksan ile yapımcı Ulvi Doğan, Necati Cumalı'nın eseri 'Susuz Yaz'ı filme çekmek istedi.

Türkan Şoray ile Ayhan Işık'a teklif götürdüler.

Ne var ki Ulvi Doğan, her iki oyuncunun istediği ücreti karşılayamayınca 'Bahar' rolünü henüz 16 yaşındaki Hülya Koçyiğit'e teklif etti.

Daha önce hiçbir sinema filminde rol almadığı için Hülya Koçyiğit'in oyunculuk ücreti makuldü.

Ulvi Doğan'ın Ayhan Işık'a teklif ettiği 'Hasan' rolünü de kendisinin canlandırmasıyla film çekilebildi.

'Susuz Yaz', 1963'te 'Ülkeyi kötü gösteriyor' gerekçesiyle dönemin sansür kurulunun gazabına uğrayarak gösterime çıkarılmadı.

Ulvi Doğan, filmin tek bir kopyasını otomobilinin bagajında Almanya'ya kaçırarak 1964'te Berlin Film Festivali'ne başvuruda bulundu.

'Susuz Yaz', başvurunun kabul edilmesiyle katıldığı Berlin Film Festivali'nde 'En İyi Film' seçilerek Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

Bu ödül, Türk sinemasının kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.

Ulvi Doğan, Altın Ayı kazanmanın şevkiyle 'Susuz Yaz'ı Berlin Film Festivali'nden hemen sonra ABD'ye götürerek Oscar adaylığı için başvuruda bulundu.

'Susuz Yaz', her ne kadar ilk 5 film arasına seçilmemiş olsa da Türk sinemasının ilk Oscar adayı film payesine sahip oldu.

Filmin Türkiye'de gösterilememesi nedeniyle kimsenin oyunculuk yeteneğinin farkına varamadığı Hülya Koçyiğit, 1964'te 'Susuz Yaz'ın davet edildiği Meksika'daki Acapulco Film Festivali'ne katıldı.

'Susuz Yaz'ı Oscar adaylığından dolayı bilen dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un yetenek avcıları Meksika'da Hülya Koçyiğit ile görüştü. Amaçları; Koçyiğit'i stüdyonun sözleşmeli oyuncusu yapmaktı.

Sözleşmeye göre Hülya Koçyiğit, 6 yıl boyunca ABD'de oyunculuk eğitimi görecek, bütün masraflar Warner Bros tarafından karşılanacaktı.

Hülya Koçyiğit, henüz 16 yaşındadır; yanında sadece Ulvi Doğan ile annesi Melek Koçyiğit'in kendisini ona emanet ettiği Erol Taş vardı.

Teklif cazipti ama Hülya Koçyiğit tek başına karar alabilecek yaşta değildi.

Annesine hemen ulaşabileceği teknoloji de yoktu.

Warner Bros'un yetenek avcıları, Hülya Koçyiğit'in teklife sıcak bakmadığını düşünerek görüşmeden ayrıldı.

Hal böyle olunca Hülya Koçyiğit, ayağına kadar gelen fırsatı değerlendirmez / değerlendiremez.

Hülya Koçyiğit, o gün teklifi kabul etmiş olsaydı Warner Bros'un filmleriyle dünyaca ünlü bir oyuncu olacaktı.

Peki Hülya Koçyiğit pişman mı? Koçyiğit, 56 yıl sonra bu konuda "O gün anlayamadığım, değerlendiremediğim teklif bir sinema oyuncusu için gerçekten olağanüstü bir teklifti. Öyle bir kariyerim olsaydı acaba hayatımda nasıl değişiklikler olurdu şu anda onları hayal bile edemiyorum. Tabii ki pişman değilim; çünkü ülkemde bir sanatçının erişebileceği en doruk noktalara ulaştım; sevgi ve başarı hep benimleydi. Fakat bugün, günümüzün genç sinema adaylarından biri olsaydım herhalde kabul ederdim bugünün anlayışında bir genç kız olarak" şeklinde açıklama yaptı.