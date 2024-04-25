Hülya Koçyiğit; "Sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın"

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit ve eski futbolcu olan Selim Soydan'nın kızı Gülşah Alkoçlar, geçtiğimiz gün 56 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından kızının bir fotoğrafını paylaşıp; "Benim güçlü evladım, tüm aileye nerede olursa olsun hızla yetişenim, torunlarımın güzel annesi, bana büyükanneliği yaşatanlarımın biricik anneannesi. Bugün Allah nazarlardan saklasın 4 torunun da olsa sen hala bizim öpüp koklamalara doyamadığımız kızımızsın. Gülşah'ım, seni kucağıma aldığım güne şükürler olsun. İyi ki doğdun. Senin için ne yazsam az kalacak biliyorum. Seni çok seviyorum canım kızım" notunu düştü.