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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'

        Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'

        Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali, 15 - 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Festival Düzenleme Kurulu, 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri'nin, Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edileceğini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:00
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        Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'
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        Bu yıl ilk defa 15 - 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nde; 'Kurmaca Film Kategorisi', 'Belgesel Film Kategorisi' ve 'Yapım Destek Kategorisi' ödüllerinin yanı sıra Valilik Özel Ödülü, 'Aile' temalı filme verilecek.

        Konu hakkında açıklamada bulunan Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, şunları söyledi:

        Düzce, hizmet verdiği her faaliyet kolunda ciddi başarılara imza atmış, bu başarılarını taçlandıran dinamik bir şehir. İşinizi iyi yapmak sorumluluğunuzdur. İyi olanı sanatla gösterebilmek ise vizyonunuzdur. Şehrimizin sanat ve kültürle bütünleyici bir değer olacağına inanıyoruz. Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali adını şehrin köklerinden alıyor. Tarihin kökleri sinemayla birleşiyor. Düzce'de ilk defa düzenlenecek bu festival şehrimizi sanatla bir adım daha öteye taşıyacak. Bütün sinema severleri Düzce'ye, bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz. Valilik Özel Ödülü'nü de; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilen ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını içeren 'Aile' temalı bir filme verme kararı alınmıştır.

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        Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan
        Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali Onur Kurulu Başkanı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan

        HÜLYA KOÇYİĞİT VE EDİZ HUN'A 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'

        Festival Düzenleme Kurulu 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri'nin, Türk sinemasının duayen isimleri Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edileceğini aktardı.

        Hülya Koçyiğit, "Doğası, kültürü ve tarihiyle kadim şehir Düzce'ye selamlar. Köklü tarihin sinemayla buluşacağı bu güzel şehirde 15 - 18 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Düzce Konuralp Festivali'ne ben de geliyorum. Sanata sanatçıya ve sinemaya olan destekleri ve değerli davetleri için Sayın Valimiz Selçuk Aslan başta olmak üzere tüm kurumlara şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

        Ediz Hun da "Düzce, tarihten bugüne dek gelen süreçteki kültürel yapısıyla, doğal güzellikleriyle en nadide önde gelen kentlerimizden birisidir. Zamanında birkaç kez ben bu güzel şehre konferans vermeye Orman Fakültesi'nin davetleri üzerine gelmiştim. Son derece değerli dostlar edindim. Bilime de ehemmiyet veren çok önemli üniversitemizdir Düzce Üniversitesi. Ayrıca tabiatıyla bu günlerde de sanata kapılarını açmakta, 15-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali yapılacak, çok nazik bir şekilde beni de davet ettiniz, size teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali
        #Hülya Koçyiğit
        #Ediz Hun
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