Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Kuman ile Zakire Kuman'ın 14 yaşındaki kızı Hümeyra Kuman, geçtiğimiz cumartesi günü, E.S. adlı kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, gezmek için dışarı çıktı. Ancak Hümeyra ortadan kayboldu.

Kaybolan Hümeyra, annesi Zakire Kuman ile bu fotoğrafı çektirmişti.

AİLESİ, ÜÇ GÜNDÜR HABER BEKLİYOR

DHA'da yer alan habere göre kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Polisin ifadesini aldığı E.S. gezdikleri sırada Hümeyra'yı kaybettiğini, tüm aramalarına rağmen bulamadığını, gece geç saatlerde eve döndüğünü anlattı. Polis ekipleri ile aile üyelerinin her yerde aradığı Hümeyra'ya ulaşılamadı. 3 gündür kızlarından gelecek iyi bir haber bekleyen aile, Hümeyra'yı görenlerin polise haber vermesini istiyor.