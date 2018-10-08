Hurda uçağı uçmaya hazır hale getirdi

08.10.2018 - 10:07 | Güncelleme: AA

Samsun'da yaşayan ve 5 yıl önce pilot brövesi alan Ulukan Abacı, hurdaya ayrılmış 1978 model Bellanca tipi akrobasi uçağını satın alarak orijinaline uygun şekilde onarıp, uçmaya hazır hale getirdi

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Samsun'da yaşayan 25 yaşındaki Ulukan Abacı, hurdaya ayrılmış 1978 model Bellanca tipi akrobasi uçağını satın alarak orijinaline uygun şekilde onardı.

AA'nın haberine göre uçuş testleri Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu pistinde yapılan 40 yıllık uçak, Samsun'da yaşayan ve 5 yıl önce pilot brövesi alan Ulukan Abacı, hurdaya ayrılmış 1978 model Bellanca tipi akrobasi uçağını satın alarak orijinaline uygun şekilde onarıp, uçmaya hazır hale getirdi.

Abacı, yaptığı açıklamada, yeni kurulan Samsun Üniversitesine bağlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olduğunu, 5 yıl önce de pilot brövesini aldığını belirtti.

Her zaman uçaklara meraklı olduğunu ifade eden Abacı, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri en büyük hayalim pilot olmaktı. Uçmayı çok seviyorum. Üniversitede okurken pilotaj eğitimi aldım. Okulum bittikten sonra da ailemin desteği ile kendi iş yerimi kurdum. Ticarete başladım. Kazandığımı biriktirerek ve biraz da borçlanarak hurdaya atılmış, uçuşa elverişli olmayan Bellance tipi uçağı aldım."

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"UÇMASI MÜMKÜN DEĞİL" SÖZLERİNE ALDIRMADI

Uçağı Ankara'dan satın alıp parçalara ayırarak Samsun'a getirdiğini, çevresindekilerin "uçağın çok kötü durumda olduğunu ve uçmasının mümkün olmayacağını" söylediklerini belirten Abacı, ümidini yitirmediğini, Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu hangarında teknik personelden aldığı destekle bir yıllık uğraş sonucu uçağı orijinal haline getirdiklerini anlattı.

Uçağın bakım ve onarımı yapılırken orijinal parçaları kullandıklarına işaret eden Abacı, şunları söyledi:

''Uçağın hurda halini 85 bin liraya aldım. Arabamı satarak elde ettiğim parayla da tamamen uçağı yeniden dizayn ettik. Uçağın yıpranmış olan dış gövde kısmını dacron bezle kaplayarak özel bir sertleştirici boya ile boyadık. Eskiden çocukluğumun dizisi olan Kara Şimşek'ten etkilenerek de uçağı tamamen siyah renge boyadım. Motorunu, ateşleme sistemlerini ve aviyonik sistemlerini yeniledik."

Uçağın teknik bakımlarını ve uçuş testlerini yüksekokulun pistinde yaptıklarını söyleyen Abacı, "Kısa bir süre önce de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce kontrolleri yapılarak uçuşa elverişlilik belgesini aldık. Uçağımın bu hale gelmesinde arkadaşlarımın ve uçak bakım teknisyenlerinin çok özverili çalışmaları oldu." diye konuştu.

UÇAĞIN ÜZERİNE ANNESİNİN ADINI YAZDIRDI

Ulukan Abacı, hurda bir uçağı eski haline getirmesinde en büyük desteği annesinden gördüğünü, bundan dolayı uçağın ön gövde kısmına annesinin adı "Nuray" yazdırdığını aktardı.

Abacı, havacılığı geliştirmek için havacılığa ilgisi olan gençleri hafta sonları uçağı ile uçurduğunu sözlerine ekledi.

 

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