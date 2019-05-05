Balıkesir'in Havran ilçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde, iddiaya göre Fazlı Ü., husumetli olduğu kişi yerine, husumetli olan kişinin komşusu 37 yaşındaki 3 çocuk babası Süleyman Türk’ü vurdu. Fazlı Ü. olayın ardından jandarmaya giderek, yanlışlıkla husumetli olduğu kişi yerine yanındaki komşusunu vurduğunu ileri sürdü.

37 yaşındaki 3 çocuk babası Süleyman Türk.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre ilçede büyük üzüntüyle karşılanan olay sonrası hayatını kaybeden Süleyman Türk, ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.