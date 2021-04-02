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HaberlerGündem3. SayfaHusumetlilerin tartışmasında cinayet
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Sivas'ta husumetlilerin tartışması kanlı bitti

Sivas Divriği'de aralarında hayvan alım satımı yüzünden husumet şahısların tartışması kanlı bitti. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği K.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. E.K. ve ağabeyi M.K. (57) gözaltına alındı

Husumetlilerin tartışmasında cinayet

Sivas'ın Divriği ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli ile ağabeyi gözaltına alındı.

Mursal köyünde E.K. (43),hayvan alım satımı yüzünden aralarında husumet bulunan K.Ü.'ye (48) evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. K.Ü., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından E.K. ve ağabeyi M.K. (57) gözaltına alındı. K.Ü.'nün cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

E.K.'nin ifadesinde, K.Ü.'nün evlerinin önüne gelerek elindeki bıçağı ağabeyinin boynuna dayadığını görmesi üzerine evden av tüfeğini alarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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