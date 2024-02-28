Hz Ali sözleri: Hz Ali'nin adalet, eğitim ve zulme karşı söylediği en iyi sözler

Hz. Ali zulüm ve adetsizliğe karşı her zaman karşı gelmiş; bu adaletsizliği sözlerine yansıtmıştır. Hz. Ali’nin bu değerli sözleri günümüze kadar ulaşmayı başarmış ve her daim geçerliliğini korumuştur. Hz. Ali sözleri kısa, Hz. Ali’nin hikmetli sözleri, Hz. Ali sözleri Arapça, Hz. Ali adalet sözleri, Hz. Ali öğretmenlerle ilgili sözleri, Hz. Ali zulme karşı sözleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Hz. Ali Sözleri Kısa

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

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Sükût yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde evladır.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Şer'den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Susmak ağırbaşlılığı artırır.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Kıskançlık vücudu kemirir.

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Kıskançlık ruhun hapsidir.

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Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Kıskançlık insanın dünyasını karartır

Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını bilin.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Kıskanç kimse daima hasta olur.

Kıskançlık hasta eder.

Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

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Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Faziletlerin başı ilimdir.

Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.

Zaman ibret aynasıdır.

Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.

Yumuşak konuş, sevilirsin.

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

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Şükür nimetlerin süsüdür.

Hz. Ali’nin Hikmetli Sözleri

“Size Resûlullah’tan bir hadis, bir söz ve bir durum rivâyet edildiğinde, Allah Resûlü’nün hidâyet, salâh ve takvâ îtibariyle bundan daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin!”[1]

“İki nîmet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum: Birincisi, bir kimsenin, ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de, Allah Teâlâ’nın, o kimsenin arzusunu benim vâsıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim.”[2]

“Ey dünya! Bana kastın mı var, yoksa bana hasret misin? Heyhât! Heyhât! Benden başkasını aldat! Seni dönüşü olmayan üç talâkla boşadım. Zira senin ömrün kısa, vaziyetin kötü, kıymetin azdır. Âh! Azık az, sefer uzun ve yol ıssız! Âh! Âh!”[3]

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“Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Âhiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlâtları (tâlipleri) vardır. Siz âhiretin evlâtları olun, dünyanın evlâtlarından olmayın! Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel işleme imkânı yoktur.”[4]

“Nîmetin tamamına erişmek, İslâm üzere ölmektir.”[5]

“Dünyanın dokunuşu yumuşak fakat zehri öldürücüdür.”[6]

“İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar.”[7]

“Dikkat edin! Ben cennet gibi insanı hayrette bırakan başka bir şey görmedim, onu isteyen insanlar uyuyorlar, geceleri teheccüde kalkıp ibâdet etmiyor, uykularından fedakârlıkta bulunup Allah yolunda koşturmuyorlar. Cehenem de aynı şekilde beni hayrette bırakıyor, ondan kaçtığını söyleyen insanlar da yine uykularından vazgeçemiyorlar!”[8]

“Beni en çok endişelendiren iki tip adamdır: Hayâsız âlim ile câhil sofu!”[9]

“Hayat iki günden ibârettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad ü figan etme!”[10]

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“Otururken veremeyen kalkınca da veremez.”[11]

“Kim sözünün de amelleri arasında sayılacağını bilirse az konuşur, sadece kendisini ilgilendiren mühim mevzularda söz söyler.”[12]

Allah katında insanların en takvâlısı ol. Kendi nazarında insanların en kötüsü ol. İnsanlar arasında tevâzû sahibi biri ol![13]

Amellerin en zoru şu dört haslettir:

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1) Öfke anında karşındakini affetmek.

2) Darlık zamanında cömertlik yapmak.

3) Yalnızken ve tenhâlarda iffetli davranmak, günahtan korunmak.

4) Korktuğu veya menfaat beklediği kişiye karşı hakîkati söylemek.[14]

“Âfetlerin başı, lezzetlere düşkünlüktür.”

“Bir tek günah bile çok, bin tâne tâat ve ibâdet bile azdır.”

“Eğrinin gölgesi de eğri olur.”

“Kişinin kıymeti istek ve arzularının kıymeti kadardır.”

“İnsanlarla öyle oturup kalkın ki; öldüğünüzde size ağlasınlar, hayatta iken size hasret duysunlar.”

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Hazret-i Ali’nin Mısır’a vali tayin ettiği Mâlik bin Hâris’e yazdığı emirnâmede yer alan şu hususlar, her asra hitâb eden çok mühim hakîkatleri dile getirmektedir:

“İnsanlara, canavarın sürüye bakması gibi bakma! Onlara karşı kalbinde sevgi, merhamet ve iyilik duyguları besle! Çünkü istisnâsız bütün insanlar ya dinde kardeşin ya da yaratılışta eşindir. İnsanlar hatâ edebilir, başlarına iş gelebilir. Düşenin elinden tut, kendin için Allâh’ın affını istiyorsan, sen de insanları affet, onları hoş gör ve bağışla! Allâh’a karşı asla küfrân-ı nîmette bulunma! Affından dolayı asla pişmanlık duyma! Verdiğin cezadan dolayı da sevinme!”

“Her ne kadar temiz bir niyetle ve insanların faydası için yaptığın bütün çalışmalar Allah rızâsı içinse de, sen yine de vakitlerinin en hayırlısını Allah ile kendi arandaki işler için ayır! Sırf Allah rızâsı için edâ edeceğin ibâdetlerin en mühimi de Allâh’ın zâtına mahsus olan farzlardır. Gecende ve gündüzünde, bedenindeki Allâh’a ait kulluk hissesini ayır ve seni yüce Rabbine yaklaştıran bu ibâdetleri her ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getir!..”

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“Diken tohumları ekilen bir tarladan, gül desteleri derlenemez.”

“Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. Cevabınıza yine onlarla cevap verirler.”

“Cahil ile sakın latife etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.”

“Allah Teâlâ dinini yaşayan kişinin dünyasını da güzelleştirir.”

“Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.”

Hz. Ali Sözleri Arapça

Hz. Ali Adalet Sözleri

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Davranış açısından en üstün hükümdar, adaleti tüm halkı kapsayan kimsedir. Yüce Allah adaletli olmayı emretmiş, çirkinlikleri ve zulmü ise yasaklamıştır.

Hz. Ali Öğretmenlerle İlgili Sözleri

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Hz. Ali Zulme Karşı Sözleri