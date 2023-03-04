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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da toplantıda buluştu. Buluşmanın ardından her iki belediye başkanı sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımında "İttifakın eksilmeden büyüyeceğine şüphem yok" derken, ABB Başkanı Yavaş da, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz" değerlendirilmesinde bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu 2 büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Ankara'da buluştu.

YAVAŞ'IN EV SAHİPLİĞİNDE

Habertürk Ankara Büro'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste toplantıda masaya oturuldu. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

EKREM İMAMOĞLU: İTTİFAK EKSİLMEDEN BÜYÜYECEK

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu, "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: AYNI ÇİZGİDEYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, sosyal medya Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.

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