İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. Başvurular ise gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleşiyor. İBB Burs başvuruları 22 Ekim'de yani bugün sona erecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB burs başvuru ekranı...

İBB BURS BAŞVURUSU EKRANI 2021

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BURS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

veya öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.