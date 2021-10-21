İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. Başvurular ise gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleşecek. İBB Burs başvuruları 22 Ekim'de sona erecek. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB burs başvuru ekranı...
İBB BURS BAŞVURUSU SON GÜNÜ! HEMEN BAŞVUR
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
BURS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
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