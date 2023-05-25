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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'te Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar...


İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


Devletin bütün imkanları, bizim vergilerimizin kasasına girdiği devletin bütün imkanları ki bugün TRT'nin kasasına giren kesimin haklarının korunmadığı ortam. Sistemin yarattıığı arızalar var. Bugün artık bakan milletvekili adayı olmuş, olmamış, bakanlığı düşüyor mu düşmüyor mu, saldım çayıra Mevlam kayıra bir düzenle. Bu seçimin sistem tercihi seçimi olduğunu her yerde söyledik. Böyle bir atmosfer. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu 4 yıla yakın performans düzlemi var. Başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere. Başta sayın Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bana Mansur Bey'e, Meral Hanım'a diğerlerine ağza alınmayacak şekilde terörist yakıştırmasıyla ve kanallardan aktörlerinden bilinçli üsluplarla karalama lekeleme düzlemine geçti mesele. Birinci turda bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Bunu ilk kez yapmıyorlar. İstanbul belediye seçimlerinde yaptılar. Hakkımızda Sisi benzetmesinden tutun etnik kökene kadar. Karadeniz'in 1900'lü yıllarına dönerek bir ilişkilendirme. İlk turda bu etkili oldu. Açıkçası yine herşeye rağmen ortada bir sonuç var. Örneğin 'ama montaj ama şu ama bu' diye, Allah'ın sopası yok işte, seni konuşturuyor. Bir montaj olduğunu itiraf ettiği meseleyi biz seçimden önce 'zaten bu uydurma' deyip geçtik. Yalan olduğunu kendi söyledi sayın Cumhurbaşkanı. Ben size desem ki, 'bizim elimizde öyle montaj da değil kendi sözleri, ama terör örgütü ama İmralı ile ilgili, şunu yayınlayın da üzerinizde konuşalım' desem. Yayınlayamazsınız, peşpeşe montaj diye. Bu bildiğiniz trol montaj. Bunu Cumhurbaşkanı meydanlarda gezdiriyorsa bu ayıp bir şey. Bu kadar ciddiye alınacağını düşünmedik. O bakımdan önemsemedik.

"CHP'NİN OYLARI ARTTI AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ"

Bakın aslında kıyamet kopacak bir durum yok. Ortada bir zafer yok, kazanan yok. CHP'nin oyu arttı, AK Parti'nin oyu düştü. Neye göre düştü, oyun artmasına rağmen düştü. Şunu söylemeye getiriyorum, bu seçimin siyasi parti olarak kaybedeni olarak AK Parti. Bu bizi mutlu eden bir tablo anlamında söylemiyorum, sadece tespit yapıyorum. Bütün bunlara rağmen. İlk saha gözlemimiz şu oldu. Bir odak çalışma yaptırdım. Baktım ki, inanılmaz etkili olmuş; terör örgütü aşağıya, terör örgütü yukarıya, inanılmaz etkili olmuş. Utanıyoruz. Yalanın karşısına biz gerçeği koyduğumuzda iş yeter diye düşünüyoruz. Az önce söylediğim o eşit olmayan propaganda sahası. Bana göre yüzde 90'a yüzde 10. Türkiye'nin izlediği ekranlar üzerinden üzerinden yorum yapmıyorum. Kararsız seçmen ya da AK Parti'ye oy vermiş seçmen. Oradaki insanlara biz erişemedik. Bu yalanı, iftirayı belki o kadar anlatamadık. 2. tura girdik. Cevap vermeye başladık. Çok özür diliyorum, birbirimizi tanıyoruz, durup dururken koltuk mücadelesi üzerinden terörist dersem siz ne yaparsınız? Dozajı artırdık. O an itibariyle iftira değil ama gerçekleri önlerine koymaya başladık. Bir HÜDA PAR meselesi var mı, var. Biz olmayan ortağımızla suçlanıyor. Ortaklarımız belli bizim. CHP olarak 5 ortağımız var. Millet İttifakı olarak. Efendim bir başka partinin taraftarları sizi destekleme kararı verdi. Bir karar vermişse, aday çıkartmıyorsa niye aday çıkartmıyorsun deme hakkımız yok.

"HÜDA PAR 'BU YEMİN METNİ DEĞİŞMELİ' DİYE KONUŞTU"

Ama senin somut ortağın var; HÜDA PAR. HÜDA PAR bu ülkenin resmi siyasi partisidir, doğru. Ama somut şaibeleri var. Bir milletvekili Serkan Ramanlı açıklama yapıyor. Diyor ki, "Meclis yemin metninin doğru metin olduğunu düşünmüyoruz, yemin metni değişmeli". Yeminin ertelenmesini bu açıklamaların ortaya çıkmaması için bu işi seçimden sonraya attıklarını düşünüyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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