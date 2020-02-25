Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan kültür yolu planladıklarını, ismini de “Beyoğlu Kültür Yolu” koyduklarını açıkladı.

Projeye göre; bu yolla Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne gelinecek. İstanbul'un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak. Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak.

13 MAYIS 2019’DA MÜLKİYET İBB’DEN VAKIFLAR’A GEÇTİ

Açıklanan bu projenin belki de en dikkat çeken noktası ise Galata Kulesi’nin işletmesinin sözleşme süresi dolan Beltur’dan yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp ihaleye çıkılacak olması. Galata Kulesi’nin işletmesinin İBB’den çıkması, bugünün en çok konuşulan konularından biri. Peki ama olayın arka planı, iç yüzü ne? İşte bu soruların yanıtlarını aradım. Meğer Galata Kulesi’nin mülkiyeti zaten 13 Mayıs 2019’da İBB’den alınmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiş.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN VAKIFLAR’A DAVA

Vakıflar Kanununu’nun 30. Maddesi çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Galata Kulesi’nin tapusu İBB’den Kulei Zemin Vakfı adına, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Bu devirden sonra da İBB, 27 Aralık 2019’da Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine tapunun İBB’ye tekrar devri için dava açtı. Galata Kulesi için açılan dava sürüyor. Hali hazırda Galata Kulesi’ni işleten İBB, Vakıflar’ın kiracısı görünüyor. Ancak İBB’nin sözleşmesinin sona ermesi ve ihaleye çıkılacak olması, önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak görünüyor.

İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN DAVA DİLEKÇESİNDEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından İstanbul Nöbetçi Sulh Mahkemesi'ne açılan davada Galata Kulesi'nin Kule-i Zemin Vakfı adına tescilinin iptali talep edildi.

"GALATA KULESİ VAKIF YOLUYLA MEYDANA GELMEMİŞTİR"

Dava dilekçesinde, Vakıflar Kanunu'nun 'Vakıf kültür varlıklarının devri' başlıklı 30. maddesi gerekçe gösterilerek, "Yapılan tescil işlemi hukuka ve anılan kanuna aykırı olup, yolsuz tescilin iptal edilerek taşınmazın yeniden belediyemiz adına tescili" istendi.

Dava dilekçesinde ilgili hüküm hatırlatılarak, "Bir kültür varlığının vakfına tescil edilebilmesi için öncelikle vakıf yoluyla meydana gelmiş olması şartına bağlanmıştır. İkinci şart ise vakıf kültür varlığı olmasıdır. Bu hüküm incelendiğinde iki şartın da dava konusu tescil işleminde gerçekleşmediği çok açık anlaşılmaktadır" denildi.

"KULE-İ ZEMİN ADINA YAPILAN TESCİL İŞLEMİ YOLSUZDUR"

Galata Kulesi taşınmazının, Kule-i Zemin Vakfı adına yapılan tescilinin iptalinin istendiği dilekçede; Galata Kulesinin Kule-i Zemin Vakfı adına yapılan tescil işleminin yolsuz olduğu iddia edildi.