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İBB İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'deki binada hazırlıklar yapılıyor

Ekrem İmamoğlu

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB),23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için hazırlıklar başladı. Belediye Sarayı Atatürk posteri ve bayraklarla donatıldı. Belediye önünde yapılacak konuşma için ses düzeninin kurulumu sabah erken saatlerde yapıldı. Canlı yayın araçları konumlanmaya başlandı.

MÜHRÜ VALİDEN ALACAK
İBB görevlilerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelecek ve başkanlık mührünü, İBB Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alacak.

Devir teslim töreninin ardından Başkan İmamoğlu, belediye önünde toplanması beklenen kalabalığa hitaben bir konuşma yapacak.

Hazırlık çalışmaları İBB ve Valilik görevlilerinin koordinasyonunda yürütülüyor.

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