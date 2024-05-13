İBB Meclisi Mayıs ayı oturumu Edanur Gezer tartışmasıyla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Mayıs Ayı 1'nci oturumu İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. Oturumun açılış konuşmasını yapan İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anması üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ve MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan tepki gösterdi. Söz alan Orkun Ayhan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mecliste anılmasının doğru bulmadıklarını ifade edince CHP'li Meclis Üyeleri masalara vurarak tepki gösterdi. AK Parti'li İBB Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, Küçükçekmece'de parkta hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer, hakkında soru önergesi verdi.

REKLAM AKTAA: TOPLUM VİCDANI YARALANMIŞTIR Soru önergesi ile ilgili konuşan Aktaa, “Mayıs ayı Anneler Günü'nün içinde bulunduğu bir ay. Bu önergeyi hazırlarken bir anne hassasiyetiyle sorularımı sorduğumu belirtmek isterim. Çünkü biz Menekşe Sahil plajında açılan o çukurda sadece bir evladımızı kaybetmedik. Ardından gün be gün yakından şahit olduğumuz ilgisizlik, acılı anne ve aileye karşı sosyal medyada yayılan söylem diliyle anneler olarak vicdanlarımız yaralandı. Çünkü vefat eden yavrumuz Edanur'un annesi yerinde bugün herhangi birimiz olabilirdik. Maalesef İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda çok acı bir olay yaşandı. 26 Nisan 2024 Günü Küçükçekmece Menekşe Sahil Plajı'nda 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı su dolu çukura düşen Edanur, eğer çok basit önlemler alınsaydı bugün hayatta olabilirdi. Ardından acı olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB İştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ali Sukas ise ancak 6 Mayıs'ta teslim olmuş, serbest bırakılmıştır. Evladını kaybetmiş aile acılar içindeyken İBB Başkanı ya da yöneticilerinden 4 gün boyunca açıklama gelmemiştir, İBB Başkanı 5 yaşındaki Edanur'un hayatını kaybettikten 4 gün sonra paylaşım yaparak konuyu siyasete alet edenleri 'utanarak izliyoruz' demiştir. Ancak kendi paylaşımı da siyaset ve polemikle dolu söylemlerden ibarettir. Ayrıca sosyal medyada troller ve bazı gazeteci siyasetçilerin paylaşımlarında İBB'nin görevini yapmadığından hiç bahsedilmeden acılı anne hedefe konulmuştur. Edanur'un ailesi günlerce vicdan yaralayacak sözlerle aşağılanıp linç edilmiştir. Bir çocuk hayatını kaybetmişken söylenenler siyasi değil, insani ve vicdanidir. Toplum vicdanı yaralanmıştır" dedi.

“SORU ÖNERGEM İHMALİN SADECE TEKNİK DEĞİL İNSANİ VE VİCDANİ TARAFINDA SORGULAMAKTADIR" Aktaa, “Bu vesileyle soru önergem ihmalin sadece teknik değil insani ve vicdani tarafında sorgulamaktadır. 1-Olayın yaşandığı bölgede İBB tarafından 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla ilgili mevzuat çerçevesinde ne gibi çalışmalar yapılmıştı? 2-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden sorumlular cezasız kalmayacak paylaşımını Edanur'un vefat etmesinin ardından değil 4 gün sonra yapmıştır? İBB'nin açtığı çukura düşen evladımızın ailesine başsağlığı dilemek için neden 4 gün beklenilmiştir? Bu 4 günde ne olmuştur? Bunu insani olarak anlamakta zorlanıyorum. Bir açıklama bekliyorum. 3-Disiplin kurulu soruşturmasını tamamlamasına rağmen maalesef hala ihmali olanlar hakkında karar verilmemiştir. Sadece öneri kararı alınmıştır. Karar süreçleri neden bu kadar yavaş işlemektedir? 4-Neden yaklaşık 20 gündür sorumlu kimse belediyeden açığa alamamıştır? 5-İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukaş neden 26 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar teslim olmak için beklemiştir? Neden açılan çukurun etrafının kapatılmaması sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyleyerek evlatlarını kaybeden ailenin yanına gitmemiştir? 6-İBB yönetimi Edanur evladımız ve 29 vatandaşımızın Beşiktaş'ta hayatını kaybetmesi gibi ihmalkarlık sebebiyle yaşanan can kayıplarına benzer acıların yaşanmaması için nasıl bir adım atıyor? Kontrol ve işleyiş süreçleri tekrar gözden geçiriliyor mu?" diye konuştu.

CHP'Lİ ARUS: BU ÇOCUKLARIN NEDEN KİMLİĞİ YOKTU? CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus'un Edanur'un kimliği olmamasına değinmesiyle AK Parti'li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Arus, “Edanur'un kimliği yoktu. Edanur 3 kardeş, üçünün de kimliği yoktu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili birimlerine, kaymakamlıklara, valiliklere onlarca kez kimlik için başvurularda bulunmuş fakat Edanur yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Biraz önce sonucunu bahsettiğiniz şeye, Edanur'un ölümüne sebep oldu. Edanur kimliksiz olduğu için bir tane kampa gönderildi. Edanur'un annesi 2 buçuk aydır 3 çocuğundan ayrı kampta. 3 çocuğunun kimliği yok. O iki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun neden kimliği yok ? Hiç sormadınız mı? Edanur'u siz de fark edemeyecektiniz. Edanur o kuyuda olmasaydı üstünü kapatacaktınız. Edanur Türkiye'de yüzbinlerce dezavantajlı olan çocuklardan bir tanesi. Biz sizden ne bekliyoruz biliyor musunuz? Niçin annesinin kimliği yoktu, neden bununla ilgili bir soruşturma yapılmadı? Niye bu çocukların kimliği yoktu? Niye sonucu buna evrildi? Biz sizden bunu bekliyoruz. Bütün sorumlular için zaten araştırma yapılmış. Peki siz aile bakanlığından kime araştırma önergesi sundunuz? Kime, 'Edanur'un annesi neden 2 buçuk aydır kampta çocuklarını sahipsiz bıraktı', dediniz. Niye o çocuklar annesiz, babasız büyüyor demediniz?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ GÖKKUŞ: DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ UYGULADIKLARI YÖNTEM YOK AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem yok. Eylemlerin kabul edilmesi mümkün değilö dedi. Gökkuş, “Deniz Gezmiş'lerin idealleri, metotları sizin ideolojik tercihinizdir, tartışılmaz. Bağımsız Türkiye, eyvallah ama Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının uyguladıkları yöntem ve eylemlerin kabul edilmesi mümkün değil. Önce sizin partinizin geçmişiyle bu noktada helalleşmesi lazım. Orada kimler meclise katılmadı, kimler mecliste 'evet' oyu verdi, bununla ilgili CHP'nin öz eleştiri yapması lazım" diye konuştu.