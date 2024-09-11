Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İBB Meclisinde Pendikte İETT otobüsünün çarptığı binayla ilgili soru önergesi verildi | Son dakika haberleri

        İBB Meclisinde Pendikte İETT otobüsünün çarptığı binayla ilgili soru önergesi verildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle yıkılan binaya ilişkin soru önergesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB Meclisinde soru önergesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Mecliste soru önergesi için söz alan AK Partili Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek, 7 Ağustosta Pendik'te İETT otobüsün karıştığı kaza sonucunda 6 vatandaşın yaralandığını söyledi.

        Otobüsün kazada binaya çarpması sonucu 14 daire ile 3 dükkanın bulunduğu, 54 vatandaşın barındığı binanın taşıyıcı kolonunun kırıldığını anlatan Özbek, yapının Pendik Belediyesince "riskli yapı" ilan edildiğini ve yıkılmasına karar verildiğini kaydetti.

        Riskli binanın içindeki eşyalarla İBB ekipleri tarafından yıkıldığını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

        "Mağdur vatandaşlarımız, kaza tarihi olan 7 Ağustostan beri geçici olarak otelde konaklamaktadır. Vatandaşın kabulünde olan bir eşya teslimi, İBB tarafından şu gün itibarıyla yapılamamıştır. İBB ekiplerince yıkılan binanın yapımına dair somut, yazılı bir teklif, mağdur vatandaşlarımıza henüz sunulamamıştır."

        REKLAM

        Binadan tahliye edilenlerin geçici olarak konakladığı otelde daha ne kadar kalacağını, otele İBB'nin ne kadar ödeme yaptığını soran Özbek, "Yapının yeniden inşasının uzun süreceği de dikkate alındığında İBB bütçesinden otele para aktarılması kamu bütçesine hakim olan ilkelerden verimlilik, gelir-gider denkliği ve tasarruf ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?" diye sordu.

        Binanın içindeki eşyalarla yıkıldığına değinen Özbek, "Mağdur ailelere eşya teslimi yapılmış mıdır? Teslim edilmesi teklif edilen eşyalar ne şekilde, kimden temin edilmiştir? Teslimi teklif edilen eşyaların eski, ayıplı ve eksik olduğu şikayeti mağdur ailelerce vaki iken teslim edilmek istenen eşyalar hangi kriterler esas alınarak belirlenmiştir?" diye konuştu.

        Özbek, soru önergesinde şu soruları sordu:

        "Kaza sebebi belirlenmiş midir? İETT'ye ait otobüsün akıbeti nedir, hurdaya ayrılmış mıdır? Okulların da açıldığı şu günlerde mağdur ailelere mensup öğrencilerin okul ve servis ihtiyacı İBB tarafından karşılanacak mıdır? İBB ekiplerince yıkımı gerçekleştirilen binanın yeniden inşasını İBB üstlenecek midir? İstanbul Yenileniyor kampanyası somut vakıadaki düşük gelirli mağdur aileler için bir hak iken, mağdur ailelerin bu haktan yararlandırılmamasının sebebi nedir? İstanbul Yenileniyor kampanyası yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ait Yarısı Bizden kampanyasının çözüm olarak İBB yetkililerince sunulması, İstanbul Yenileniyor kampanyasının gerçekliği, geçerliliği ve hedefleri ile bağdaşmakta mıdır? İBB tarafından kendisine ait kampanyanın değil de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Yarısı Bizden kampanyasının tercih ve teklif edilmesinin sebebi nedir?"

        "HER AİLEYE 150 BİN LİRALIK YARDIM YAPILDI"

        Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, şöyle cevap verdi:

        "İhtiyaçlar, imkanlar dahilinde karşılanıyor. Her aileye 150 bin liralık yardım yapıldı. Sıfır eşyalar 16 Eylülde teslim edilecek ve 3 yıl boyunca sosyal konutlarda barınacaklar. Binanın dönüşümüyle ilgili bina iskansız olduğu için kentsel dönüşüme yönelik KİPTAŞ danışmanlık hizmeti veriyor. 14 daire var ve tekrar orada 14 daireye yönelik imar olabilir mi diye çalışmalar sürüyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İBB Meclis
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!