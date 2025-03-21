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        İBB soruşturmasında gözaltındakiler sağlık kontrolünden geçirildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:23
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        Gözaltındakiler sağlık kontrolünden geçirildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

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