İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı kararı verilen isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler:

İmamoğlu ve Ongun

Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için “suç örgütü lideri” denildi.

Murat Ongun: İmamoğlu'nun danışmanı ve yöneticisi olduğu Medya AŞ hakkında bir süredir soruşturma yürütülüyordu.

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Necati Özkan: İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten isim olarak da tanındı. Özkan ayrıca, İmamoğlu hakkındaki “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitabın yazarı.

Can Akın Çağlar

Can Akın Çağlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, geçmişte Ziraat Bankası genel müdürlüğü gibi kamuda önemli görevleri üstlenmişti.

Mahir Polat

Mahir Polat: İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden. Son yerel seçimlerde Fatih belediye başkan adayıydı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Resul Emrah Şahan

Resul Emrah Şahan: Şişli Belediye Başkanı da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan isimlerden.

Mehmet Murat Çalık

Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkanı, yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.

Buğra Gökçe

Buğra Gökçe: İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden.

Murat Abbas

Murat Abbas: İBB’nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü.

Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür, İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında.

Ercan Saatçi Ercan Saatçi: Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların detaylarının da soruşturma safhasında öğrenilmesi bekleniyor. Fatih Keleş: İBB Spor Kulübü Başkanı. Emrah Bağdatlı: Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Sabah gazetesinin haberine göre yurtdışında olduğu ifade edilen Bağdatlı’nın yapım şirketlerinin belediyeden ihaleler aldığı öne sürülüyor. Murat İlbak Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak: İlbak Holding bünyesinde açık hava reklamcılığı şirketi bulunup son olarak isim hakkını aldıkları CNBC-E televizyonu ile ekonomi yayıncılığı yapıyordu. İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı! Haberi Görüntüle İrfan Karakaş: Açıkhava reklamcısı, Suudi Arabistan'da olduğu belirtiliyor. Murat Kapki Murat Kapki: ADVERTCITY şirketi kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda ünlü futbolcu Alex de Souza'nın da yakın arkadaşı olarak tanınıyor. Serhat Kapki: Radyo Gol'ün sahibi. Hüseyin Köksal: Beylikdüzü’ndeki Karsal Örme firmasının Yönetim Kurulu Başkanı. Adem Soytekin Adem Soytekin: Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Ali Nuhoğlu: Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Ertan Yıldız: İmamoğlu'nun danışmanlarından. Serdal Taşkın Serdal Taşkın: Kültür AŞ'nin önceki genel müdürü. Merthan Açıl Merthan Açıl: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de görev yapıyordu.