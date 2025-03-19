İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltı kararı verilen isimler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediyenin üst düzey yöneticileri ile birlikte iki ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Belediye iştirakleri ile çeşitli şirketlerden yöneticiler de soruşturma kapsamında…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler:İmamoğlu ve Ongun
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için “suç örgütü lideri” denildi.
Murat Ongun: İmamoğlu'nun danışmanı ve yöneticisi olduğu Medya AŞ hakkında bir süredir soruşturma yürütülüyordu.
Necati Özkan: İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten isim olarak da tanındı. Özkan ayrıca, İmamoğlu hakkındaki “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitabın yazarı.Can Akın Çağlar
Can Akın Çağlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, geçmişte Ziraat Bankası genel müdürlüğü gibi kamuda önemli görevleri üstlenmişti.Mahir Polat
Mahir Polat: İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden. Son yerel seçimlerde Fatih belediye başkan adayıydı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Resul Emrah Şahan
Resul Emrah Şahan: Şişli Belediye Başkanı da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan isimlerden.Mehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkanı, yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.Buğra Gökçe
Buğra Gökçe: İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden.Murat Abbas
Murat Abbas: İBB’nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü.
Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür, İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında.
Ercan Saatçi: Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların detaylarının da soruşturma safhasında öğrenilmesi bekleniyor.
Fatih Keleş: İBB Spor Kulübü Başkanı.
Emrah Bağdatlı: Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Sabah gazetesinin haberine göre yurtdışında olduğu ifade edilen Bağdatlı’nın yapım şirketlerinin belediyeden ihaleler aldığı öne sürülüyor.Murat İlbak
Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak: İlbak Holding bünyesinde açık hava reklamcılığı şirketi bulunup son olarak isim hakkını aldıkları CNBC-E televizyonu ile ekonomi yayıncılığı yapıyordu.
İrfan Karakaş: Açıkhava reklamcısı, Suudi Arabistan'da olduğu belirtiliyor.Murat Kapki
Murat Kapki: ADVERTCITY şirketi kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda ünlü futbolcu Alex de Souza'nın da yakın arkadaşı olarak tanınıyor.
Serhat Kapki: Radyo Gol'ün sahibi.
Hüseyin Köksal: Beylikdüzü’ndeki Karsal Örme firmasının Yönetim Kurulu Başkanı.Adem Soytekin
Adem Soytekin: Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.
Ali Nuhoğlu: Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.
Ertan Yıldız: İmamoğlu'nun danışmanlarından.Serdal Taşkın
Serdal Taşkın: Kültür AŞ'nin önceki genel müdürü.Merthan Açıl
Merthan Açıl: Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan Merthan Açıl, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de görev yapıyordu.
Mehmet Muhittin, Ahmet Palazoğlu: Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyorlardı.
Hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler:
Mustafa Nihat Sütlaş, Orçun Muhittin Yılmaz, Ali Gül, Zafer Gül, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.