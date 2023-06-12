İbrahim Büyükak, "Arkadaşlar tabii ki bu lafı ciddi ciddi değil, var olan durumun saçmalığıyla alay etmek için söyledim. Yoksa ne bu lahmacunu satan benim, ne de yiyen benim. Dolayısıyla kızacağınız insan da ben değilim ama çok güzel şakalar yapmışsınız. Hepinizi çok seviyorum" dedi.