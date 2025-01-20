İbrahim Kutluay, kışın ortasında Boğaziçi'nde denize girdi

İbrahim Kutluay, ocak ayının soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi. Kutluay, Bebek'te koşu yaptıktan sonra kendini; hava sıcaklığının 8 derece, deniz suyu ısısının ise 10 derece olduğu saatlerde Boğaziçi'nin serin sularına bıraktı. Emekli basketbolcu, o anları Instagram hesabından yayımladı.

51 yaşındaki Kutluay'ın fit vücudu dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl, Boğaziçi'nin soğuk sularının tadını çıkarmış diğer ünlüler ise şöyle;

Erdal Özyağcılar

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Şebnem Dönmez

Betül Demir