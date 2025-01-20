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        Haberler Magazin İbrahim Kutluay, kışın ortasında Boğaziçi'nde denize girdi - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay, kışın ortasında Boğaziçi'nde denize girdi

        Ünlüler arasında kış aylarında Boğaziçi'nde denize girmek moda haline geldi. Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay da kışın ortasında Boğaziçi'nde yüzmeyi deneyimledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:37
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        Soğukta denize girmek moda oldu
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        İbrahim Kutluay, ocak ayının soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi. Kutluay, Bebek'te koşu yaptıktan sonra kendini; hava sıcaklığının 8 derece, deniz suyu ısısının ise 10 derece olduğu saatlerde Boğaziçi'nin serin sularına bıraktı. Emekli basketbolcu, o anları Instagram hesabından yayımladı.

        51 yaşındaki Kutluay'ın fit vücudu dikkat çekti.

        Geçtiğimiz yıl, Boğaziçi'nin soğuk sularının tadını çıkarmış diğer ünlüler ise şöyle;

        Erdal Özyağcılar

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        Aleyna Tilki - Serel Yereli

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        Berrak Tüzünataç

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