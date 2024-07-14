İbrahim Tatlıses'in ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

"TAMAMEN SAĞLAM"

Hülya Avşar, "Hastaneden çıkınca yeni bir İbrahim Tatlıses olur mu?" sorusu üzerine; "Hemen evlilik gibi bir şeyler yapar o... Ondan başka bir şey beklenmez çünkü. Tamamen de sağlam artık hayırlısı" diye espri yapmıştı.

Hülya Avşar, "Aday hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "Saklıyor, artık hızına yetişemiyorum" demişti.