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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Bursa'da yangın bölgesinde - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'in eski eşi yangın bölgesinde

        İbrahim Tatlıses'in 2011 - 2013 arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız, Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına gönüllü olarak alevlerle mücadele etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 08:09 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:09
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        Eski eşi yangın bölgesinde
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

        Yangın bölgesinde ormanlık alanda zaman zaman çıkan alevlere müdahale eden isimlerden biri de İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız oldu. Yıldız, alevlere su dökerek müdahale etti.

        Fotoğraflar: İHA, AA

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        #ayşegül yıldız
        #yangın
        #Bursa
        #İbrahim Yıldız
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