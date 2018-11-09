Ayşegül Yıldız, '2. Sayfa' canlı yayınında İbrahim Tatlıses'le yaşadığı evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"İBRAHİM BEY'İN HİSLERİNDEN HİÇ ŞÜPHE ETMEDİM"
"İbrahim Bey'le tanıştığımda liseye gidiyordum, hayranı değildim. İbrahim Bey'le ilişkiye başladığımda 20'li yaşların başındaydım. 'İmparator' dizisini çekmek için İstanbul'a gelmiştim.
Babama çok düşkün bir kız çoçuğuydum. Ben onun eksikliğini Tatlıses'le doldurmuşum. Aşk dediğiniz şey zamanla oluyor, birbirini tanıdıkça insan aşık olur. Bir ilişkinin başlaması için iki kişinin birbirini sevmesi gerekiyor.
'Şimdi olur muydu?' diye düşündüğümde onu bilmiyorum. İbrahim Bey'e, 'beni aldatıyor musun' diye sormam, sadece 'bir şeyler duydum, bu doğru mu' diye sorarım. Kendimi kandırmış gibi oldum. O silahlı saldırı olmasaydı belki evlenmezdi bilmiyorum, onu İbrahim Bey'e sormak lazım. İbrahim Bey'in hislerinden sevgisinden hiç süphe etmedim. "
"AYŞEGÜL HANIM'A AŞIĞIM"
Ayşegül Yıldız'ın canlı yayın konuğu olduğu sırada '2. Sayfa'ya telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, "Barışsak da barışmasak da biz bir aileyiz. Onun bana emri olur. Evlilik teklifim hala geçerlidir. Burada da soruyorum; 'Benimle evlenir misin?'.
Ayşegül'e şarkı yazdım, Ayşegül Hanım'a aşığım. Aşık olmasam çocuk yapar mıydım? Ayşegül Hanım çok mütevazi ailesine bağlı biridir.
Hiçbir eşimin başını boş bırakmam, hiçbirini yalnız bırakmam. Onu sevdiğimi saydığımı söylüyorum. '8'inci çocuğum geliyor' demiştim ben. Dünyanın en kolay adamı benim" açıklamasında bulundu.
EVLİLİK TEKLİFİNE 'HAYIR' CEVABI
İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey benim için çok kıymetli, çok özel biri. İlişkilerde iki taraf birbirini yıpratıyor.
Ben de onu çok seviyorum ama onunla bir daha evlenmemiz mümkün değil" şeklinde cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.