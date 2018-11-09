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'Şimdi olur muydu?' diye düşündüğümde onu bilmiyorum. İbrahim Bey'e, 'beni aldatıyor musun' diye sormam, sadece 'bir şeyler duydum, bu doğru mu' diye sorarım. Kendimi kandırmış gibi oldum. O silahlı saldırı olmasaydı belki evlenmezdi bilmiyorum, onu İbrahim Bey'e sormak lazım. İbrahim Bey'in hislerinden sevgisinden hiç süphe etmedim. "