İç pilav tarifi ve yapılışı: İç pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Dolma, tavuk ve hindinin içinde çok severek tüketilen iç pilav tek başına da başlı başına bir lezzet şöleni olarak karşımıza çıkmaktadır. İç pilav Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bilinen tatları arasında yer alır. Özellikle doğu bölgesinde çok sevilerek tüketilmektedir. Siz de aileniz veya misafirleriniz için lezzetli iç pilavlar yapmak isterseniz sizin için özen ile hazırladığımız iç pilav tarifi ile mutfağınızda şaheser yaratabilirsiniz. Gelin, iç pilav nasıl yapılır, püf noktaları neler bir bakalım.
İç pilav yapılışı sade pilav türüne göre biraz daha emek isteyen bir pilav olmasına rağmen yapılışı kolay ve pratiktir. İçerisine ekleyeceğiniz dolmalık fıstık ve baharatlar alışık olduğumuz pilav tadının ötesinde bir lezzet sunmaktadır. İç pilav özellikle doğu mutfağının vazgeçilmeyen bir lezzeti olarak karşımıza çıkar. Doğunun baharatlarıyla lezzetlendiren iç pilavınızı dilediğiniz yemek çeşitleriyle servis edebilirsiniz.
İç pilav yapımında bazı püf noktalar yer almaktadır. Bu püf noktalara dikkat ettiğiniz takdir de oldukça lezzetli bir iç pilav yapabilirsiniz. Öncelikle iç pilav yaparken baldo pirinç kullanmanız pilavınızın tadının daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İç pilavda kullanacağınız baharatların dengesini sağlamanız önemlidir. Tarçın, karabiber ve yenibahar gibi keskin tatların ayarında kullanılması ile doğru bir tat elde edebilirsiniz. Baharatlarla harmanlanan iç pilavınızı dereotu ve maydanoz ile servis ederek tüketebilirsiniz. Özellikle bu aşamada ürünlerin ince kıyılmış olmasına dikkat etmeniz gerekir.
İç Pilav Malzemeleri
İç Pilav Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!