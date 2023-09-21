İç pilav tarifi ve yapılışı: İç pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler? Dolma, tavuk ve hindinin içinde çok severek tüketilen iç pilav tek başına da başlı başına bir lezzet şöleni olarak karşımıza çıkmaktadır. İç pilav Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bilinen tatları arasında yer alır. Özellikle doğu bölgesinde çok sevilerek tüketilmektedir. Siz de aileniz veya misafirleriniz için lezzetli iç pilavlar yapmak isterseniz sizin için özen ile hazırladığımız iç pilav tarifi ile mutfağınızda şaheser yaratabilirsiniz. Gelin, iç pilav nasıl yapılır, püf noktaları neler bir bakalım.

İç pilav yapılışı sade pilav türüne göre biraz daha emek isteyen bir pilav olmasına rağmen yapılışı kolay ve pratiktir. İçerisine ekleyeceğiniz dolmalık fıstık ve baharatlar alışık olduğumuz pilav tadının ötesinde bir lezzet sunmaktadır. İç pilav özellikle doğu mutfağının vazgeçilmeyen bir lezzeti olarak karşımıza çıkar. Doğunun baharatlarıyla lezzetlendiren iç pilavınızı dilediğiniz yemek çeşitleriyle servis edebilirsiniz.

İç pilav yapımında bazı püf noktalar yer almaktadır. Bu püf noktalara dikkat ettiğiniz takdir de oldukça lezzetli bir iç pilav yapabilirsiniz. Öncelikle iç pilav yaparken baldo pirinç kullanmanız pilavınızın tadının daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. İç pilavda kullanacağınız baharatların dengesini sağlamanız önemlidir. Tarçın, karabiber ve yenibahar gibi keskin tatların ayarında kullanılması ile doğru bir tat elde edebilirsiniz. Baharatlarla harmanlanan iç pilavınızı dereotu ve maydanoz ile servis ederek tüketebilirsiniz. Özellikle bu aşamada ürünlerin ince kıyılmış olmasına dikkat etmeniz gerekir.

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Kaç kişilik:5-6 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori:1 porsiyon 315 kalori

İç Pilav Malzemeleri

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü

50 gram Antep fıstığı (ya da çam fıstık)

2 su bardağı baldo pirinç (1 su bardağı 200 ml)

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı kaynar su (tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı tarçın

¼ çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı tuz

¼ demet dereotu

¼ demet maydanoz

İç Pilav Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

İç pilav yapımı için öncelikle baldo pirincimizi soğuk suda güzelce yıkayalım. Ardından geniş bir kâse içerisine pirincimizi alalım.

Pirincimizin üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyelim ve bekletelim.

Pirincimiz beklerken kuş üzümlerinin sap kısımlarını ayıralım. Ardından bir kâsenin içerisinde ılık suda bekletelim.

2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım.

Geniş tabanlı bir pilav tenceresi alalım ve içerisine zeytinyağını alalım. Ardından doğramış olduğumuz soğanları ilave edelim.

Kuru soğanları yağda kavuralım. Rengi dönene soğanlarımızın içerisine 50 gram kadar Antep fıstığını ekleyelim ve kavurmaya devam edelim. Burada fıstıklar renk alana kadar kavurma işlemini yapabilirsiniz.

Pirincimizi bol suda yıkayıp güzelce süzelim. Süzülen pirincimizi tenceremize alalım. Ilık suda beklettiğimiz ve yumuşayan üzümlerimizi alalım tencereye ilave edelim.

Ardından karabiber, tarçın, yenibaharı da ilave edelim ve pirinçler şeffaf gözükene kadar kavurma işlemini yapalım.

Pirincimize kaynar su, tereyağı ve tuzu ilave edelim.

Öncelikle harlı yüksek ateşte pilav suyu kaynayıp fokurdayana kadar pişirelim. Daha sonra ocağın altını kısalım pirinçler suyunu çekene kadar kapağı kapalı şekilde pişirelim.

Pilav göz göz olup suyuna çekince tencerenin üzerine kâğıt havlu örtelim ve kapağını güzelce kapatalım.

Pilavımızı demlenmeye bırakalım.

Dereotu ve maydanozu incecik kıyalım.

Demlenen pilavımızı dereotu ve maydanozla güzelce harmanlayalım.

İç pilavımız hazır.

Dilediğiniz gibi şekil verip şekillendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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