Kayseri yağlaması tarifi ve yapılışı: Kayseri yağlaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Dünya mutfaklarında rastlanmayan bir lezzet olan Kayseri yağlamasını hiç deneniz mi? Kayseri yağlaması yiyenlerin tadını damağında bırakarak tekrar tekrar yeme isteği uyandıran el emeğinin ön planda olduğu İç Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkar. El açması yufkaların üzerine sırasıyla koyulan kıymalı harç ile yağlanan yufkaların ağızda bıraktığı o muhteşem lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. Evde Kayseri yağlaması yapmak istiyor fakat tarifini bulamıyorsanız sizin için hazırladığımız Kayseri yağlaması tarifi ile hem ailenize hem de misafirlerinize akşam yemeklerinde şölen yaşatabilirsiniz. Gelin, Kayseri yağlaması nedir, nasıl yapılır bir bakalım.
Kayseri yağlaması yapımı uğraştırıcı bir tarif olarak karşımıza çıksa da hamur açmayı seven kişiler için pek de öyle sayılmamaktadır. Eğer hızlı bir şekilde yufka yapabiliyorsanız kısa süre içinde kolaylıkla Kayseri yağlaması yapabilirsiniz. Hayatınızda hiç yufka yapmamış olsanız bile size vereceğimiz tarif ile doğru ve lezzetli bir yufka yapmanız mümkün. Sizin yapmanız gereken sadece hazırladığımız tarifin tüm aşamalarına sırasıyla uymanız olacaktır.
Kayseri Yağlaması Malzemeleri
Kayseri Yağlaması Hamuru için:
Kayseri Yağlaması içi için:
Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!