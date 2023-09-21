Kayseri yağlaması tarifi ve yapılışı: Kayseri yağlaması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Dünya mutfaklarında rastlanmayan bir lezzet olan Kayseri yağlamasını hiç deneniz mi? Kayseri yağlaması yiyenlerin tadını damağında bırakarak tekrar tekrar yeme isteği uyandıran el emeğinin ön planda olduğu İç Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkar. El açması yufkaların üzerine sırasıyla koyulan kıymalı harç ile yağlanan yufkaların ağızda bıraktığı o muhteşem lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. Evde Kayseri yağlaması yapmak istiyor fakat tarifini bulamıyorsanız sizin için hazırladığımız Kayseri yağlaması tarifi ile hem ailenize hem de misafirlerinize akşam yemeklerinde şölen yaşatabilirsiniz. Gelin, Kayseri yağlaması nedir, nasıl yapılır bir bakalım.

Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:52 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL