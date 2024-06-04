Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İçeriği değiştirilmiş kilolarca peynir ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İçeriği değiştirilmiş kilolarca peynir ele geçirildi

        Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği baskında içeriği değiştirilmiş 492 kilo tulum peyniri ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçeriği değiştirilmiş kilolarca peynir ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri içeriği değiştirilmiş tulum peyniri üretenlere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucunda Adana'dan gelen 2 araç takibe alındı. Araçları durduran ekipler, yaptıkları kontrolde 164 bidonda içeriği değiştirilmiş toplam 492 kilo tulum peyniri olduğunu gördü. Peynirlere el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Peynir
        #Nevşehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor