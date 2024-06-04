İçeriği değiştirilmiş kilolarca peynir ele geçirildi
Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği baskında içeriği değiştirilmiş 492 kilo tulum peyniri ele geçirildi.
Nevşehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri içeriği değiştirilmiş tulum peyniri üretenlere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda Adana'dan gelen 2 araç takibe alındı. Araçları durduran ekipler, yaptıkları kontrolde 164 bidonda içeriği değiştirilmiş toplam 492 kilo tulum peyniri olduğunu gördü. Peynirlere el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.