'İçimizden Biri'nde kim kimdir? 0:00 / 0:00

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'Ferhat ile Şirin', 'Kerem ile Aslı', 'Leyla ile Mecnun'... Dünya edebiyatına, tiyatrosuna ve sinemasına birçok kez konu olmuş bu hikâyelerden çok önce 'Havva ile 'Adem' vardı.

SHOW TV'nin iddialı dizilerinden 'İçimizden Biri', 12 Eylül Pazar günü onlarla başlayacak.

Süreç Film'in yapımcısı; genel hikâyeyi ve senaryoyu da yazan Ersoy Güler'in yönetmeni olduğu 'İçimizden Biri'nde başrolleri Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek paylaşıyor. Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Geleceğin 'Âdem'i, şimdilerin İrlandalı 'Adam'ı ile Türk kızı 'Havva'nın imkânlı kılmaya çalıştıkları aşk hikâyesi şöyle; 'Adam' ile 'Havva', ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için 'Adam'ın papaz olan babası 'William', birçok Droghedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan 'Adam', 'Havva'yı görür görmez âşık olur. 'Havva' da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. 'Adam', 'Havva'ya evlenme teklif eder fakat 'Havva'nın kalbi istese de dudakları, babası 'Hacı' Hünkar'dan ötürü "hayır" diyecektir. Çünkü 'Adam' ne Türk ne de Müslüman'dır. 'Adam', aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile 'Havva'nın babası 'Hacı Hünkar', kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını 'Havva' okusun ve profesör olsun' diye döken 'Hacı Hünkâr'ın gelecek planlarında 'Havva'ya bir damat adayı bulmak hiç mi hiç yoktur. 'Havva', gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya âşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki âşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. 'Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. 'Havva' ile 'Adam', aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar, buna inanmaktadır...

HAVVA ALADAĞ (Özge Yağız)

(Âdem'in kaburgasının altın kemiği, bir âdeme âşık bir Havva... )

Ailenin en küçüğü, hacı babasının en kıymetlisi, akıllı, başarılı 'Havva', bu zamana kadar ailesini hep gururlandırdı... Ama aşkın kapısından geçtiği an, her şey değişecekti. Çünkü o bir 'Ahmet'e 'Mehmet'e değil İrlandalı bir papazın oğluna âşık olmuştu.

ADAM WILLSON (Bora Akkaş)

(Tek cenneti Havva olan bir âdem...)

Bu dünyaya neşe ve iyilik saçmak için gelen 'Adam'; Marmaris'te doğmuş büyümüş bir İrlandalı'dır. Aşkından Adem'e dönen 'Adam', başına gelecekleri bilse yine de 'Havva'ya âşık olurdu. Çünkü Papaz olan babası ve koyu Katolik annesinden dinlediği cennet bile 'Havva'dan daha güzel değildir.

HACI HÜNKÂR ALADAĞ (Mustafa Avkıran)

Aladağlar çiftliğinin sahibi, ailenin sarsılmaz otoriteye sahip reisidir. Kuralları sadece kıymetlisi 'Havva' için geçerli değildir. Ne de olsa 'Havva', hiçbir zaman onu mahcup edecek bir şey yapmamıştır. Ama 'Havva' bir gün gelip "İrlandalı 'Adam'a âşık oldum" dediğinde, işte o günden sonra 'Hacı Hünkar'ın yapabileceklerini kendisi bile bilmemektedir.

ADİLE ALADAĞ (Benian Sönmez)

Kocası 'Hacı Hünkar'ın tam tersi yumuşak, ılımlı, saflık timsali bir kadındır, ailenin arabulucusudur. 'Adile', kızları arasında köprü olmaya, kızlarıyla babaları arasında barış sağlamaya, damatlarıyla kocası arasındaki huzuru inşa etmeye çalışır. Bu zamana kadar iyi idare etse de 'Adam'ın hayatlarına girişiyle 'Adile' bile yetersiz kalacaktır.

WILLIAM WILLSON (Renan Bilek)

'Adam'ın babası, Katolik kilisesinin papazı olan 'William', tam bir Marmaris aşığıdır. Yumuşak başlı ve ılımlı bir aile babasıdır. Zaten 'Eva' ile evliliğini sürdürebilmesinin başka yolu yoktur. Hoşgörü ve anlayış timsali bir adam olmasına rağmen oğlunun Müslüman bir kıza âşık olmasıyla hayatının en büyük sınavını verecektir.

EVA WILLSON (Derya Alabora)

'Adam'ın annesi olan 'Eva', bir papaz eşi olarak Katolik camiada oldukça saygı gören bir kadındır. Eğilip bükülmez, lafını esirgemez, bu zamana kadar oğlunu ve kocasını yönetmekte hiç sorun yaşamamıştır. Ama oğullarının 'Havva'ya âşık olmasıyla bir yönetim zafiyeti yaşayacak ve ipleri eline almak için her şeyi yapacaktır.

HANIM GÜRLER (Deniz Cengiz)

'Havva'nın büyük ablası, kocası 'Gürbüz'ün cilveli karısıdır. Giyim - kuşamına düşkün, süslü püslü, gösterişli bir kadındır. Zehri, şerbete katıp altın işlemeli tepsilerde verir; saman altından su yürütmesini iyi bilir.

GÜRBÜZ GÜRLER (Burak Satıbol)

'Hanım Gürler'in kocası, 'Adile' ve 'Hacı Hünkâr'ın büyük damadıdır. İç güveyliğin kitabını yazarak, kayınpeder yancılığına seviye atlatmıştır. Atıp tutmayı, asıp kesmeyi pek sever. Ağzı laf yaparken kendi keyif çatan biridir.

HATUN GÜLER (Ceren Yalazoğlu)

'Havva'nın küçük ablası, kocası 'Hulusi'nin eli maşalı karısıdır. Entrikaya düşkünlüğünden olsa gerek, elini kirletmeyi hiç sevmez; her daim maşa kullanmayı tercih eder.

HULUSİ GÜLER (Korhan Herduran)

'Hatun'un kocası, 'Hacı Hünkâr' ve 'Adile'nin küçük damadıdır. Kıskançlık, ihtiras, rekabetin ne olduğundan habersiz, saf bir adamdır. Karısı 'Hatun'a olan aşkı, zaten azıcık olan aklını da başından almıştır.

BÜKLÜM TATLILI (Asuman Dabak)

'Hacı Hünkâr'ın merakı kendinden, dili dilceğinden büyük kardeşi, 'Adile'nin azılı görümcesidir. Dedikoduya, takıp takıştırmaya, sürüp sürüştürmeye pek meraklıdır. Kocası 'Bahtiyar'a ne kadar kızarsa kızsın onu hâlâ ilk günkü kadar çok sevmektedir.

BAHTİYAR TATLILI (Faruk Akgören)

'Hacı Hünkar'ın kız kardeşi 'Büklüm'ün kocası, ailenin işe yaramaz, serseri, alkolik damadıdır. 'Büklüm' ile yıllardır hep küsmeli barışmalı, renkli bir ilişkileri vardır.