'İçimizden Biri' bu akşam Show TV'de başlıyor 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği 'İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 1. bölümünde Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Havva’ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva’nın değil, Adem’in elindedir. İki aşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan’ın birbirine aşık olması, onlara göre normal olsa da bunu Adam’ın papaz olan babasına, Havva’nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç aşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. Havva ile Adam, artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

'İçimizden Biri', ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'İçimizden Biri'nin Tanıtımları;