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HaberlerGündemİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehit olmak gerekirse şehit oluruz
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İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 135 bin 844 göçmen sınırı geçti

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün itibarıyla 135 bin 844 göçmenin sınırı geçerek Yunanistan topraklarında ilerlediğini söyledi...

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad'ın İdlib'de soykırımı yaptığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu: Orada olanları seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz. 

TSK'yı demoralize etmeye çalışan gruplar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin gayri milli bir sürece doğru itildiğin isöyledi. 

CHP'li Engin Özkoç'la ilgili olarak görüşlerini açıklayan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur, o kişi siyasetin içinde olmaması gereken biri". 

AFRİN'E GİRMESEYDİK ORADA PKK/PYD OLURDU

Soylu konuşmalarını şöyle sürdürdü: Burada bir tarih yeniden oluşuyor. Elbetteki sıkı tartışmalar olabilir. Başkalarının dilini kullanıyorlar. Bu dil yanlış bir dildir. Türkiye bugün sınırlarını korumaktadır. Afrin'e girmemiş olsaydık orada kim vardı? PYD/PKK. Bir terörist olan Abdi Şahin oturacaktı ve oradan başlayan bir koridoru götürecekti. Yarın öbür gün hepimiz biliyoruz. Hatay'a Güney Doğu'ya dalacaklardı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ BİLEREK SIKMADIM"

Bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Kılıçdaroğlu, Esad'ı, İdlib meselesini, Türkiye'nin vermiş olduğu hafifsetmek için o anlayışla ortaya koyduğu sözlerini unutamıyorum. O tabutun altına girdiğimiz evlatlarımıza, çocuklarımıza karşı kendime ait yanlış yapacağımı düşündüm. Böyle bir duygu içindeyim, onu gördüm orada. Elini sıkmak kadar, sıkmamak da benim en tabii hakkım. Aşağılamadım, önünden geçtim. Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. 34 yıldır bilfiil bu işin içerisindeyim. Elimi sıkmayan oldu, görmezden gelen oldu, arkasını dönen oldu. Hayat böyle bir şey. Bu ticarette de var, devlet hayatında da var... Kılıçdaroğlu bana hakaret etti ama o zaman elini sıkmıştım. Bu şahsa ait olan bir mesele değil. 

 

ŞU ANA KADAR 135 BİN 844 GÖÇMEN YUNAN TOPRAKLARINA GEÇTİ

Sadece Edirne'de 202 kilometrelik sınırın tamamından Yunanistan'a geçen göçmen sayısı toplam sayı 135 bin 844. Bunlar geçti. Buradan sadece 4 binini geri ittiler. Bu geri itme içerisinde onlar oraya tekrar geri döndüler. İçişleri Bakanlığımız aynı zamanda göçten sorumlu bir bakanlık. Göç Genel Müdürlüğümüz çok başarılı işler yapıyor. Hepsi genç insanlar. Biz rakamları şöyle tutarız.

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