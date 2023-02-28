İçli Köfte Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta İçli Köfte Saklama Yöntemleri

HABERTURK.COM

Dondurucuya İçli Köfte Nasıl Konmalı?

Evinizde taze hazırladığınız içli köfteleri uzun süre buzluğunuzda saklayarak, dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Burada akıllara buzlukta içli kökte nasıl saklanır, buzluğa içli köfte nasıl konur gibi sorular gelmektedir. Öncelikle güzel bir içli köfte tarifiyle işe başlayalım. Aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.

Hamuru için;

1, 5 su bardağı ince köftelik bulgur

1/2 (yarım) su bardağı irmik

4 yemek kaşığı dolu un

1 adet yumurta

1/2 (yarım) yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber, tuz

Bulguru

İrmik

Ekstra 2, 5. 3 su bardağına yakın normal su yoğururken kullanılacak

İçi için;

500 gr kıyma

Büyükse bir baş soğan küçükse 2 adet yemeklik doğranmış

Sevdiğiniz baharatlar ve yeterince tuz

Bir miktar sıvı yağ

Bir tutam maydanoz (Dilerseniz ceviz )

Malzemeleri hazırladıktan sonra yapımına geçelim;

Bulgur ve irmiği bir kaba alarak yarım bardak kaynar suyla ıslatıp karıştırın ve karışımı 20 dakika boyunca bekletin.

Geniş bir tavanın içinde yemeklik doğradığınız soğanları ve kıymayı kavurun, maydanozları ekleyin ve ardından tuzunu ve baharatını ilave edin. Kıymayı suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çekerek şişmiş irmik ve bulgur karışımına tuzunu ilave edin. Ardından salçayı da eklediğiniz karışımı 20-25 dakika boyunca yoğurun.

Yoğurduğunuz karışıma yumurta ve unu da ilave ederek bir süre daha yoğurun. Bu aşamada ihtiyaç olursa kontrollü şekilde su ekleyebilirsiniz. Yoğurduğumuz hamur macun kıvamına gelmeli. Bunun için gerekli görürseniz 2, 2.5 bardağa kadar su ekleyebilirisiniz. Hamurun kıvamı ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı.

Hamurumuz hazır olduktan sonra cevizden daha büyük parçalara bölün. Başka bir kasede elinizi ıslatmak için su hazırlayın. Cevizden biraz daha büyük hazırladığınız bir parçayı sol avucunuza ıslatarak elinize alın. Diğer elinizin işaret parmağıyla yaptığınız bezenin ortasından başlayarak çevirmeye başlayın. Bezenin orta kısmına bastırdığınız işaret parmağınızı ıslatmayın, yalnızca bezeyi tuttuğunuz elinizi ıslatın. Bu sayede döndürme işlemi çok daha rahat olacaktır.

Hamur gerekli formu aldıktan sonra, yeterli gelecek kadar iç harcı doldurun ve içli köftenin kalan açıklığını kapatın.

Elinizi çevirerek içli köfteleri kapattığınızda ucu sivrilecektir. İçli köfteniz tamamen kapandıktan sonra kalan fazla hamur varsa kopararak ayırın.

Tüm içli köfteleriniz hazırlandıktan sonra bir tepsiye dizerek dolaba atın. Dolapta 2 gün boyunca tüketmek üzere saklayabilirsiniz daha uzun süre saklamak için içli köfteleri 1 gün dolapta beklettikten sonra buzdolabından alın ve buzdolabı poşetlerine porsiyonlara ayırarak buzluğa atın.

İçli Köfte Dolaba Nasıl Konulur?

İçli köftenin buzluğa ya da derin dondurucuya konulmadan önce yapım süreci de dahil olmak detaylı bir anlatım yaptık. İçli köfte kısa süreli kullanımlarda buzdolabına konulabilir. Onun dışında uzun süre saklamak için derin dondurucu ya da buzluk daha uygundur.

İçli Köfte Dolaba Nasıl Atılır?

İçli köfte yukarıdaki tarife göre yapıldıktan sonra tek seferde tüketebileceğiniz porsiyonlara ayrılıp, ona göre dolaba atılmalıdır.

ÖNERİLEN VİDEO