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Haberler Kısayol Kabak Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Kabak Saklama Yöntemleri
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Kabak buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta kabak saklama yöntemleri

Kabak yaz mevsiminin sevilerek tüketilen sebzelerinden biridir. Yaz aylarında kolaylıklar bulabileceğimiz kabağı kış mevsiminde de kolaylıkla tüketebilmek için bazı hazırlıklar yapmak gerekir. İşte tüm detaylarıyla kabak saklama yöntemleri…

Kabak Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Kabak Saklama Yöntemleri
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Dondurucuya Kabak Nasıl Konmalı?

Kışın tüketmek üzere aldığımız kabakları farklı yöntemlerle dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Paylaşacağımız yöntemlerde ilki şoklama yöntemidir. Maddeler halinde bu yöntemin nasıl uygulandığını takip edebilirsiniz.

  • Market veya manavlardan taze temin ettiğiniz kabakları yıkayarak işleme başlayın.
  • Yıkanan kabakları yarım santim kalınlıkta doğrayın.
  • Bu esnada bir tencere kaynar su ve bir kabın içinde buzlu su hazırlayın.
  • Doğradığınız kabakları kaynar suyun içerisine atın. Bu işlemde amacımız kabakları pişirmek değil. Kabakların yumuşamasını beklemeden kaynar sudan almalısınız. Kabakları 3 dakika kaynar suda beklettikten sonra sudan alın.
  • Kabakları bir kevgir yardımıyla kaynar sudan alın be suyunu süzdürdükten sonra hiç beklemeden buzlu soğuk suyun içine atın.
  • Yaklaşık 1 dakika kadar buzlu soğuk suda beklettiğimiz kabakları sudan alarak kurumaları için temiz bir havlunun veya kâğıt havlunun üzerine yerleştirin.
  • Kabaklar kuruduktan sonra tüketiminize göre bir defada pişireceğiniz porsiyonlara ayırın.
  • Porsiyonlara ayırdığınız kabakları buzdolabı poşetlerine yerleştirin ve içlerinde hiç hava kalmamasına dikkat edin.
  • Poşetleri buzluğa atmadan önce ikinci bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki kokuların karışmasını engellemiş olursunuz. Ardından kabakları dolaba atabilirsiniz.

Buzlukta Kabak Nasıl Saklanır?

Buzlukta kabakları kış boyunca tüketmek için farklı bir yöntem ise rendelenmiş kabaklar halinde saklamaktır. Özellikle kabaktan yapacağınız mezeler için bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Taze kabakları güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarını kesin. Kabakları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Rendelediğiniz kabaklar bir miktar suyunu bırakacaktır. Rendelenmiş kabakların fazla suyunu süzdürün ve kabakları temiz bir havlu veya kâğıt havlu üzerine alarak 5 dakika suyunun süzülmesini bekleyin. Ardından kabakları tercihinize göre porsiyonlara ayırın ve buzdolabı poşetlerine veya kilitli poşetlere doldurun. Hazırladığınız poşetleri buzluğa atmadan önce içlerinde hava kalmadığından emin olun ve ağzını sıkıca bağlayın. Şimdi kabakları buzluğa atabilirsiniz.

Kabak Buzluğa Nasıl Konur?

Kabakları buzlukta saklamanın bir diğer pratik yöntemi ise hazır yemeklik şekilde hazırlamaktır. Bu işlemin hazırlık aşaması biraz daha zahmetli olsa da tüketim aşamasında oldukça pratik şekilde yemeklerinizi hazırlayabilirisiniz.

  • Kabakları yıkayın ve alacalı şekilde soyun.
  • Domatesleri soyup yemeklik boyutta dilimleyin ve fazla suyunu süzün.
  • Kabak ve domatesleri hiç yağ veya tuz ilave etmeden tencereye alın ve pişirmeye başlayın.
  • Bu aşama dikkat edilmesi gereken yemeğin tam pişmemiş olmasıdır. Kabakların rengi hafif sarıya dönmeli ama domatesler diriliğini kaybetmemeli. Bunun için tencereye önce kabakları ardından domatesler ekleyerek pişme sürelerini ayarlayabilirsiniz.
  • İki malzemeden hazırladığınız yemeyi soğuması için bekleyin.
  • Kabak yemeğiniz soğuduktan sonra porsiyonlar halinde kilitli poşetlere doldurun ve poşetlerin havasını alarak ağzını kapatın.

Kabak yemeğini buzluya atabilirsiniz. Hazırladığınız kışlık kabak yemeğini pişireceğiniz zaman yemeği buzluktan çıkarın. Buzu biraz çözülen yemeği zeytinyağı ve sarımsak eklediğiniz tencerede pişirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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