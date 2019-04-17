Antalya'da inşaat işçisi Mehmet Salih Ekin (51),kendisine ait borç nedeniyle akrabalarına telefonla mesaj gönderen avukat Hakan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



DHA'nın haberine göre, Antalya'da yaşayan Mehmet Salih Ekin, oğlu Emre'yi 2014 yılında üniversiteye hazırlık için dershaneye gönderdi. 10'a bölünen dershane ücretinin 6 taksitini ödeyen inşaat işçisi Ekin, ekonomik sıkıntı yaşayınca kalan borcu ödeyemedi. Dershane yetkililerinin taksitleri ısrarla istemesinden rahatsız olan Emre Ekin, dershaneye gitmeyi bıraktı. Dershaneye 720 lira borcu kalan Mehmet Salih Ekin'e 1.5 yıl sonra tebligat geldi. Tebligatı gönderen avukat Hakan D.'yi arayan Ekin, borcun faiziyle 1200 liraya çıktığını öğrendi. Bu borcunu da taksitlendiren Ekin, ödemede yine sıkıntı çekti.



İCRA MESAJINI AKRABALARINA GÖNDERDİ



Ekin, geçen yıl Demre'de inşaatta çalıştığı sırada avukat Hakan D. tarafından arandığını söyledi. Avukatın, 'mal bildirimi yapmadığı' gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarttığını söylediğini belirten Ekin, işini bırakarak Antalya Adliyesi'ne geldiğini aktardı. Böyle bir kararın olmadığını ilgili yerlerden öğrendiğini dile getiren Ekin, yaklaşık 2 ay önce ise yine avukat Hakan D. tarafından birkaç akrabasının telefonuna, oturduğu evin icra yoluyla satışa çıkarıldığına yönelik mesaj gönderildiğini kaydetti.

'AVUKATTAN ŞİKÂYETÇİ OLDUM'

Avukatın bu uygulamasından çok rahatsız olduğunu söyleyen Ekin, Antalya Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ekin, "Bana ait bir borç nedeniyle herhangi bir ilgileri bulunmayan akrabalarımın aranması, avukatın beni tehdit etmesi ve cep telefonuma sürekli mesaj atarak taciz etmesi nedeniyle şikayetçi oldum" dedi.



TÜKETİCİLER BİRLİĞİ: YASAL DEĞİL



Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bazı avukatların başvurdukları bu yolun yasal olmadığını söyledi. Gündüz, "Avukatlar, 'Ne yapalım, borçluyu uyarmayalım mı, yasal hakları belirtmek suç değil' diye yakınıyor. Ancak, avukatlık büroları tahsilat veya haber verme büroları değildir. Sürekli mesaj atma ve arama, huzur ve sükunu bozma suçudur. Mevzuatta; 'borçluyu telefonla tahsilata zorlama, alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir' denilmiştir. Ayrıca avukatlık kanununun 34, 55, 134, ve 136 maddelerinde bu açıkça belirtilmiştir" dedi.



AVUKATA HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR



Tüketicilerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde savcılıklar ile barolara şikâyette bulunabileceklerini kaydeden Gündüz, "Barolar Birliği'nin bu konuda disiplin cezası verdiği çok sayıda karar var. Savcılık da 'hakaret' ve 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açabilir. Tüketicilerimiz bunun yanı sıra cumhuriyet başsavcılıklarına Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesinde düzenlenen 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunabilir. Zira TCK 123'te de açıklandığı üzere 'Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir' hükmü vardır" diye konuştu.



ŞİKÂYETLER İÇİN ÖDENEN BEDEL KALDIRILMALI



Şikâyetin incelenmesi için belirli bir bedelin barolara ödenmesinin istendiğini vurgulayan Gündüz, "Bu durum, avukatlık büroları hakkında, tüketicilerin şikayet ve başvuru yollarını olumsuz etkilemekte, tüketici mağduriyetini artırmaktadır. Avukatlık bürolarının çalışmalarının, barolar ve Adalet Bakanlığı tarafından etkin şekilde denetlenmesi gerekir. Ayrıca tüketicilere, vatandaşlara, avukatlık bürolarını şikayet edebilme imkanı getirilerek, şikayetlerin incelenmesi için bir bedel ödenmesi uygulamasına son verilmelidir. Tüketicilerimiz ve vatandaşlarımız haklarını iyi bilmeli. Mevzuatta, telefonla tahsilat, alacaklıya ve alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir. Bu hak arayışı, hiçbir alacaklı tarafından rahatsız edilemeyeceğiniz hükmünü kapsar" dedi.



'DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ'



Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise barolarına kayıtlı yaklaşık 4 bin 500 avukat olduğunu kaydetti. Disiplin suçu işleyen avukatlar ile ilgili şikayetler geldiğini belirten Balkan, "Ancak bu sayı çok az. Bizler, avukatların hukuka aykırılıklarını tespit edersek gereğini yaparız. Vatandaşlarımız böylesi hak ihlallerinde baromuza müracaat edebilecekleri gibi, Cumhuriyet savcılıklarına da başvurabilir. Savcılık cezai işlem başlatırsa, biz de disiplin soruşturması başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.