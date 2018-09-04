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Çocuklarını göremeyince iş yerini bastı
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İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne, kuzeninin iş yerini bastı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocuklarını haczederek görmek isteyen anne, ailenin çocukları göstermek istememesi üzerine çocukların kuzeninin iş yerini basarak bir kadını darp etti.

04.09.2018 - 13:53 | Güncelleme: İHA

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. 9 aydır eski eşinden ayrı yaşayan anne, yasal olarak çocuklarını görmek istedi. Temmuz ayında çocukların anneleriyle görüşme zamanı geldiğinde çocuklar annelerine gitmek istemedi. Baba, annelerinin yanına gitmek istemeyen çocuklarını bu yüzden görüşmeye göndermedi. Bunun üzerine anne ise, karakola giderek şikayetçi odu. Annenin şikayeti üzerine çoıcuklar, icra memurları tarafından haczedilerek zorla annelerine götürüldü. Çocukların bu haciz işlemi sorasın da gözyaşı dökmesi bir cep telefonuna kayıt edilmiş ve izleyenler tarafından da yürekleri dağlamıştı.
İHA'nın haberine göre, kısa bir süre öncede tekrar çocuklarını görmek isteyen anne, çocuklarını göremeyince bu sefer çocuklarının kuzenine ait iş yerine gitti. Çocuklarını zorla almak isteyen anne, boşandığı eşinin yeğeni Sevil Erkan’a ait iş yerini iki kadınla birlikte bastı. İş yerini basan anne ve arkadaşları, Sevil Erkan’ı darp etti. Olay sonrasında açıklama yapan Sevil Erkan, öğlen iş yerine gelen D.E, N.Ç. ve F.Ç’nin kendisine saldırdığını iddia etti. Sevil Erkan, darp edildikten sonra hastaneye giderek darp raporu aldı. Kolundan yaralanan Sevil Erkan, ayrıca kolu sargıya alınarak hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından polisi çağırıp tutanak tutturduğunu ve şikayetçi olduğunu belirten Erkan, “Cumartesi günü hiç arayıp sormadan karakola gidip, 'çocuklarımı bana göstermiyorlar' diyerek şikayet etti. Dün de iş yerimizi basıp beni darp ettiler” dedi.

 

Olayın ardından Hanönü Halk Sağlığı Merkezi ve Taşköprü Devlet Hastanesinden darp edildiğine dair rapor aldığını söyleyen Sevil Erkan, “Sağ kolumda çatlak, sırt ve göğüs bölgemde morluklar, kollarımda tırnak izleri olduğuna dair darp raporu var. Amcam ve ayrılma aşamasında olduğu eşinin çocukları bizim yanımızda kalıyor. Temmuz ayında icra yoluyla çocuklarını mahkemenin tanıdığı süre içerisinde alıp götürmüştü” şeklinde konuştu.
Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde ikamet eden Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden yaptığı evlilik sonucu Aybüke (7) ve Ali (6) isminde iki çocukları oldu. Daha sonra anlaşamayan çift boşanma kararı aldı. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan'a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca da annelerinde kalmasına hükmetti. Ancak çocuklar, Temmuz ayında annelerine gitmek istemeyince babaları, çocukları annelerine göndermedi. Annenin şikayeti üzerine icra memurları çocukları haczederek babadan alıp anneye teslim etti.

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