İdil Biret'e sahnede yaş günü

İdil Biret'in Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde verdiği konser kendisi için de seyircileri için de oldukça özel anlamlar taşıdı. Biret, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserde F. Liszt'in 1'inci Piyano Konçertosu'nun da aralarında olduğu klasik besteleri seslendirdi.

Konserin bitiminde festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer, teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında "İdil Hanım'a bir sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü burada hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk' dedikten sonra İdil Biret için sahnede bir yaş günü partisi düzenlendi.